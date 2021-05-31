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انت الان تتابع تفاصيل خبر العودة للعمل بالمواعيد الصيفية إليك أحدث قرارات الحكومة 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - العودة للعمل بالمواعيد الصيفية ، هو أحدث ما أعلنت عنه الحكومة المصرية منذ قليل، وجاء هذا القرار ضمن عدة قرارات أخرى، أعلنت عنها الحكومة المصرية أمس الأحد، الموافق 30/5/2021، خلال الاجتماع الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقد جاء هذا الاجتماع، للنظر في تطورات أزمة فيروس كورونا وإداراتها، وقد حضر هذا الاجتماع، عدد من الوزراء ومسئولي الدولة، وقد أعلن عقب هذا الاجتماع، عن القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي جاء من ضمنها: الرجوع للعمل بالمواعيد الصيفية. فأليكم من خلال السطور القليلة القادمة، أهم ما أتخذ من قرارات بالأمس، في اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
أهم ما اتخذته الوزارة اليوم من قرارات:
اتخذت الحكومة المصرية أمس عدة قرارات، تهدف للحفاظ على صحة المواطنين، وكذلك الحد من انتشار فيروس كورونا، وجاءت القرارات كالاتي:
- العودة للعمل بالمواعيد الصيفية، لفتح ولغلق المحلات، والمقاهي، والمطاعم، والمولات، بدء من يونيو 2021، وتطبيق الغرامات على الأماكن المخالفة للمواعيد.
- استمرار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، في الأماكن العامة، لمواجهة فيروس كورونا، مع تطبيق الغرامات على المخالفين.
- الاستمرار في منع إقامة الموالد، وكذلك سرادق العزاء والأفراح.
- يسمح بإقامة الأفراح، في الأماكن المفتوحة فقط، لا غير.
- عقد الاجتماعات، وتنظيم المؤتمرات، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية.
العودة للعمل بالمواعيد الصيفية:
جاء من ضمن قرارات رئاسة الوزراء، العمل بالمواعيد الصيفية بدء من شهر يونيو، وجاءت تلك المواعيد كالاتي:
- المطاعم والكافيهات من الخامسة صباحا، حتى الواحدة صباحا، مع استثناء كل من المخابز، والبقالة، والتيك اواي، حيث يسمح لهم بالعمل المتواصل دون انقطاع.
- أما الورش، ومحلات الأعمال الحرفية (تلك الموجودة في المناطق السكنية)، فتفتح في الثامنة صباحا، وتغلق في السابعة مساء.
- المحلات والمولات التجارية، من السابعة صباحا، حتى الحادية عشر مساء، فيما عدا أيام الإجازات، حيث سيتم الغلق في منتصف الليل.
- جدير بالذكر أنه، من يخالف تلك القرارات: سيدفع غرامات مالية، وسيضطر لغلق منشأته لمدة أسبوعين، وقد تصل مدة الغلق لشهر حالة تكرار المخالفة.
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