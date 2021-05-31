/633105/محمد-السباعي-مجلس-الشيوخ-يتميز-بنخبة-متميزة-قادرة-على-إحداث-تطوير-تشريعي

قال النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ان مجلس الشيوخ قد ناقش خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021 -2022 ، طبقا لإختصاصات مجلس الشيوخ، وكان هناك بعض الملاحظات من السادة الأعضاء، أهمها البطالة وكيفية العمل على تخفيضها وتقليل نسبة الفقر وتحسن مستوى المعيشة في ظل الجائحة التي اجتاحت العالم وتسببت في عمل كساد غقتصادي على مستوى العالم.

أثار جائحة كورونا على الإقتصاد المصري

جاء ذلك خلال حواره ببرنامج “التاسعة مساء” الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني والمُذاع على القناة الأولى المصرية، مضيفا أن جائحة كورونا كانت فاصلة وتسببت في زيادة نسبة البطالة وزيادة المصروفات مشيرا إلى أن الزيادة السكانية من العوائق الكبيرة التي تقف أمام الدولة، والتي تسعى جاهدة في معالجة هذه الازمة.

الإستثمار في البشر

وأكد النائب محمد السباعي على أن التوجه الأن على مستوى العالم هو التوجه في الإستثمار في البشر، موضحا اهميته في دفع عجلة التنمية وبناء المجتمع،منوها إلى البنية التشريعية في مصر بعد إستكمال غرفتيها النواب والشيوخ، شيء هام حيث أن له دور كبير في التعامل مع كافة التشريعات .

إلغاء البيروقراطية

وأشار النائب محمد السباعي إلى أن الجائحة كان لها اثار سلبية عالى الإقتصاد المصري، لذلك من المهم ان يتم التيسير على المستثمرين وإلقاء التعقيدات والبيروقراطية التي قد تعوق لاعملهم، لافتا إلى أن المنظومة التشريعية قادرة على مواكبة التطور من خلال إعداد قوانين ذات جودة قادرة على حل المشاكل وإعطاء فرصة ملائمة لهم لممارسة اعمالهم.