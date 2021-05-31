اختيار محمد عزمي ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب عضوًا باللجنة العامة بالشيوخ

/633106/اختيار-محمد-عزمي-ممثلا-عن-تنسيقية-شباب-الأحزاب-عضوا-باللجنة-العامة-بالشيوخ

أعلن النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، اختياره ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باللجنة العامة بالغرفة الثانية، خلال الفصل التشريعي الأول.

محمد عزمي ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب فى اللجنة العامة

وقال عضو مجلس الشيوخ، محمد عزمي:” تم اختياري عضوًا باللجنة العامة بمجلس الشيوخ المصري، بشرف تمثيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شكرا للكيان”.

ويعد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ، أحد الكوادر السياسية البارزة فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث يملك مخزون ممتد ومُلم أيضًا بالكثير من القضايا السياسية والمجتمعية.

محمد عزمي .. كادر التنسيقية المميز

ويتقدم موقع دوت الخليج، بخالص التهنئة للكادر السياسي البارز، وعضو مجلس الشيوخ، محمد عمارة، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة، وأن تكلل مجهوداته بالنجاح دائمًا.