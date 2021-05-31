فيديو .. التموين تعلن أسباب ارتفاع أسعار الزيت على البطاقات

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتى"، والذى يذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامى أحمد موسى: "شهد سعر طن زيت الصويا العالمى ارتفاعا بنسبة 40%، فضلا عن ارتفاع الزيت العباد بنسبة 55%"، مشيراً إلى مصر تستورد 95% من احتياجاتها من الزيوت.
وأشار إلى أن وزارة التموين قررت طرح عبوة 800 ملم بـ 17 جنيهاً، وتحريك سعر العبوة اللتر لتصل إلى 21 جنيها لافتا إلى أن عدم تحريك السعر، كان سيسفر عن إحجام شركات القطاع الخاص عن استيراد المادة الخام.
وأكد متحدث التوين أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت يكفى لمدة 5 شهور، لافتا إلى أن بطاقة التموين التى تشمل 4 أفراد، تستحق 4 عبوات زيت بمعدل عبوة لكل فرد، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتخصيص مليار جنيه، لتوفير احتياطى السلع الاستراتيجية.
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