يحيي المشد لـ دوت الخليج: الدبلوماسية المصرية تتعامل بحكمة لحل أزمة سد النهضة«فيديو»

/633107/يحيي-المشد-لـ-تحيا-مصر-الدبلوماسية-المصرية-تتعامل-بحكمة-لحل-أزمة-سد-النهضةفيديو

قال النائب يحيي المشد عضو مجلس الشيوخ، أن ملف سد النهضة من الملفات الهامة التي توليها الدولة المصرية إهتماما كبيرا، مشيرا إلى الخطوات الإستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الملف، للتوصل لحلول في ظل وجود تعنت من الطرف الأثيوبي وعد قبوله للمفاوضات.

وأشاد النائب يحيي المشد في تصريحات لموقع دوت الخليج بما يقدمه الرئيس السيسي من مجهودات كبيرة ووجولاته المكوكية لبعض الدول الافريقية، وتوقيع بعض الاتفاقيات العسكرية مع بعض الدول، وتوصيل رسالة إلى إلى اثيوبيا وهي أن مصر لا تقف ضد نهضها ولكن بما لا يضر حقوق مصر المائية.

وأضاف النائب يحيي المشد أن الدبلوماسية المصرية تتعامل مع أزمة سد النهضة بحكمة وسلاسة وهدوء من أجل التوصل لحلول تحقق مصالح جميع الاطراف، مشيدا بالتحرك المصري تجاه القضية الفلسطينية، ومنع الإعتداءات الوحشية من قبل قوات الإحتلال على الشعب الفلسطيني . ونوه عضو مجلس الشيوهخ النائب سامي المشد إلى أن مصر تقف دائما بجانب أشقائها الفلسطينيين ، وتعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي بالنسبة لها، ومن هذا المنطلق خصص الرئيس السيسي مبادرة ب500 مليون دولار من أجل إعمار غزة بأيادي مصرية بعد ما تسببت فيه قوات الإحتلال من دمار .