فيديوجراف .. المتحدة 5 سنوات من النجاح

جدة - نرمين السيد - استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحقيق العديد من النجاحات خلال السنوات الخمس الماضية، فأسست وطورت عددا من القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، كما أنتجت أعمالا فنية على أعلى مستوى.





ويتناول الفيديوجراف مشوار الشركة المتحدة خلال 5 سنوات من النجاح.. جدير بالذكر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقدت مؤتمرا صحفيا أمس السبت، وخلال المؤتمر عرضت إنجازاتها وخططها للتطوير خلال السنوات المقبلة.

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