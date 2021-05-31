8 نصائح مذهلة من هانى الناظر لـ التغلب على ارتفاع درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - قدم الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق، عددا من النصائح المهمة لـ التغلب على ارتفاع درجة حرارة الجو والتى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.







وقال الدكتور هانى الناظر، فى منشور على صفحته بـ موقع "فيسبوك"، إن شرب الماء يعد أهم عوامل التغلب على ارتفاع درجة حرارة الجسم، حيث تتمثل فوائده فى: يؤدى لزيادة العرق وبالتالى التخلص من الاملاح والسموم الموجودة فى الجسم ثانيا العرق عندما يتبخر من سطح الجلد بيساعد على خفض درجة حرارة الجسم وترطيب الجلد وعدم جفافه ثالثا بيؤدى الى زيادة معدل التبول مما يساعد على التخلص من السموم وغيرها والتخلص من الاملاح والمحافظة على الكلى من تكون الحصوات الخطيرة رابعا بيساعد على تحسين الدورة الدموية وانسياب الدم فى الاوعية الدموية مما يمنع تكون الجلطات خامسا بيؤدى الى تقوية الجهاز المناعى فى مواجة الميكروبات المختلفة سادسا يمنع تساقط الشعر وتقصفه وجفافه ويمنع تقصف الاظافر وتكسرها سابعا يساعد على الحفاظ على قوة الذاكرة والنظر والسمع ويسهل حركة الامعاء ثامنا هام لسلامة الرئة والكبد وحسن اداء وظائفهما.

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