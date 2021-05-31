ختام فعاليات مسابقة «عين شمس تبتكر» بحضور السفير الإماراتى

جدة - نرمين السيد - اختتمت أمس الأحد، الفعاليات النهائية لمسابقة "عين شمس تبتكر" فى نسختها الثانية، وذلك بحضور الدكتور حمد الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.





وتقام المسابقة برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع و البيئة وإشراف والدكتور ماجد غنيمة مدير مركز الإبتكار و ريادة الأعمال بالجامعة. وفى كلمته أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن فاعليات مسابقة "عين شمس تبتكر" والتى ينظمها مركز دعم الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس، و تقام للعام الثانى على التوالى بمشاركة كليات جامعة عين شمس، تعد النواة الرئيسية التى سينطلق منها مؤتمر الجامعة العلمى القادم ، لافتاً إلى أن الأنشطة التى ينفذها المبتكرون هى تطبيق عملى لفلسفة جامعات الجيل الرابع . وثمَن جهود كافة المشاركين فى المسابقة متمنياً لهم التوفيق خلال مشاركتهم فى التصفيات النهائية، وتبلغ جوائز المسابقة ٣٠٠ ألف جنيه. يذكر أن المسابقة تشمل مسارين رئيسيين يتنافس فيهما المتسابقون بأفكارهم الإبتكارية ، وهما "مسار الابتكار" والذى يستهدف الطلبة و الخريجين الجدد أصحاب الأفكار و المشروعات الناشئة ، "مسار الباحثين" والذى يستهدف أعضاء هيئة التدريس و الهيئات المعونة و الخريجين المشاركين فى المشروعات البحثية.

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