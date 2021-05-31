بورصة الدواجن.. سعر الفراخ اليوم 31 مايو 2021 وأسعار الكتاكيت البيضاء

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر أسعار بورصة الدواجن اليوم 31 مايو 2021، وذلك عقب التغيرات التي وقعت في سعر الفراخ اليوم وعلى مدار الأيام الماضية، وأسعار الفراخ تخضع دائماً للتغيرات بشكل يومي وربما تتغير في اليوم الواحد، وذلك لأن أسعار الدواجن شأنها كشأن أي سلعة تخضع للعرض والطلب وحسب حالة السوق.

سعر الفراخ اليوم 31 مايو 2021 في بورصة الدواجن

وبسبب ارتفاع أسعار العلف على مدار الشهور الماضية، فإن مربي الدواجن يرون أن أسعار الفراخ الحالية هي أسعار غير عادلة، ويأتي ارتفاع سعر العلف نتيجة ارتفاع أسعار مكوناته من ذرة وصويا وغير ذلك، والتي يتم استيرادها من الخارج وتخضع للأسعار العالمية.

وحول سعر الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية، فقد شهدت انخفاضاً مقارنة بأسعار الأيام الماضية، وجاءت أسعار الفراخ اليوم وفق ما يلي.

سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 31 مايو: 26 جنيه

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الإثنين 31 مايو: 33 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات اليوم: 20 جنيه.

أما سعر الكتكوت الابيض اليوم الإثنين 31 من مايو الجاري، فقد جاءت وفق الأسعار التالية

شركة العناني: 9.25 جنيه.

شركة الوادي: 8.25 جنيه.

شركة القاهرة للدواجن: 8.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت: 8.75 جنيه.

الوطنية: 9.3 جنيه.

أمات: 7.5 جنيه.

الكيان: 8 جنيه.

المراعي: 6.8 جنيه.

مكة المكرمة: 7 جنيه.

سيد زكريا: 7.5 جنيه.

رواد النيل: 6.25 جنيه.

الحرمين: 7 جنيه.

الإسكندرية للدواجن: 7 جنيه.

وحول أسعار الكتاكيت البلدي والهجين والفيومي والبط المسكوفي والسمان، وفق بورصة الدواجن منير السقا، فقد جاءت كالتالي.

الكتكوت الأبيض منير السقا: 5.25 جنيه.

الكتكوت الساسو منير السقا: 3.5 جنيه.

الكتكوت البلدي: 3 جنيه.

الكتكوت الفيومي: 3 جنيه.

الكتكوت الهجين: 3 جنيه.

كتكوت البط المسكوفي بورصة منير السقا: 11 جنيه.

كتكوت البط المولر منير السقا: 12 جنيه

السمان عمر أسبوعين: 7.25 جنيه.

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