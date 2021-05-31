الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة اليوم مع أمطار خفيفة فى هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن اليوم الإثنين، يسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





كما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وبالنسبة لتوقعات الأرصاد، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة. وحول درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، فتسجل على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، وجنوب سيناء 40 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة.

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