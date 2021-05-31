التحركات المصرية لدعم القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - ففى صحيفة الأهرام، وتحت عنوان "القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية"، سلطت الصحيفة الضوء على تأكيد الرئيس السيسى دعمه القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، وإشارته إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطينى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى رسالة بعث بها الرئيس السيسى لنظيره الفلسطينى أبو مازن سلمها له الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة خلال لقائه أمس، والتى أكد خلالها الرئيس لنظيره الفلسطينى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه الوفد الأمنى خلال لقائه الرئيس الفلسطينى بدفع جهود إنهاء الانقسام الفلسطينى، وأكد أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار التصعيد بين إسرائيل وفلسطين ودفع جهود بناء الإنسان الفلسطينى وإعادة الإعمار.

وأوضحت "الأهرام" أنه تم الاتفاق بين الرئيس الفلسطينى والوزير عباس كامل على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهرة فى إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطينى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد المصرى أجرى - بتوجيهات من الرئيس - مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

وفى صحيفة الجمهورية، وتحت عنوان " شكرى لوزير الخارجية الإسرائيلى بعد مباحثات القاهرة: ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار"، أبرزت الصحيفة تأكيد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة البناء على إعلان وقف إطلاق النار عبر التوقف عن كل الممارسات التى تؤدى إلى توتر الأوضاع وتصعيد المواجهات خاصة بالأراضى الفلسطينية، وضرورة مراعاة الحساسية الخاصة المرتبطة بالقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشارت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الوزير شكرى أمس وزير خارجية إسرائيل جابى أشكنازى.

ونقلت "الجمهورية" عن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قوله إن الزيارة تأتى فى إطار تواصل مصر مع الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة.

وذكرت أن الوزير سامح شكرى أعرب عن أهمية التحرك خلال الفترة المقبلة لاتخاذ مزيد من التدابير التى تهدف إلى تعزيز التهدئة وتوفير الظروف اللازمة لخلق مناخ موات لإحياء المسار السياسى المنشود وإطلاق مفاوضات جادة وبناءة بين الجانبين بشكل عاجل، مع الامتناع عن أى إجراءات تعرقل الجهود المبذولة فى هذا الصدد.

وذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية جدد التأكيد على موقف مصر الثابت من أن التوصل إلى حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار المنشوديّن فى المنطقة، وأكد على حق الشعب الفلسطينى الشقيق فى تقرير مصيره عبر إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 استنادًا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، وأشار إلى أن القاهرة ستواصل مساعيها واتصالاتها مع كل الأطراف المعنية سعيًا نحو تحقيق تلك الغاية.

ونقلت الصحيفة عن حافظ قوله إن الوزيرين بحثا كذلك سبل العمل على تسهيل عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل عاجل خلال المرحلة المُقبلة، كما اتفقا على مواصلة التشاور بين البلدين والسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل بحث كيفية الخروج من الجمود الحالى فى مسار السلام.

وفى الشأن المحلى، أبرزت صحيفة الأخبار توجيهات الرئيس السيسى بمواصلة تعزيز جهود تعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا بهدف توفير منتجات عالية الجودة تلبى احتياجات السوق المحلى بالمقام الأول، ولسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الصناعة.

وأشارت الصحيفة، تحت عنوان "السيسى يوجه بتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا لسد الفجوة بين الصادرات والواردات"، إلى توجيه الرئيس بالاستمرار فى تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج دعما للاقتصاد القومى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الاجتماع تناول "متابعة جهود إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، بالإضافة إلى مستجدات إقامة المدن والمجمعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى اطلع فى هذا الإطار على الخطوات التنفيذية المتخذة لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وبالتعاون مع خبرات القطاع الخاص العاملة فى مصر من ذوى الخبرة المتميزة، بهدف تعظيم إنتاج المكونات المحلية فى التصنيع، كالصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعات الغزل والنسيج.

وذكرت "الأخبار" أنه تم عرض الموقف التنفيذى للمدن الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية، وكذلك المجمعات الصناعية تحت الإنشاء أو الجارى طرحها بجميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات ونسب الإنجاز الفعلى بها.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يبحث دعم التعاون العسكرى مع كوريا الجنوبية"، أبرزت صحيفة "الأهرام" لقاء الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مع كانج أون هوا وزير برنامج إدارة المشتريات الدفاعية "DAPA" لجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

وأوضحت "الأهرام" أن اللقاء تناول سبل دعم التعاون المشترك وتعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مجالات التصنيع الدفاعى، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات.

وذكرت أن القائد العام للقوات المسلحة أشاد - خلال اللقاء - بالعلاقات المتميزة التى تربط بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين، فضلا عن التطلع لتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات فى مجالات التصنيع العسكرى.

وأضافت أن الوزير الكورى الجنوبى أعرب عن تطلع بلاده للمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية "EDEX -2021" والذى تقام فعالياته خلال شهر ديسمبر 2021 بالقاهرة.

وفى صحيفة "المصرى اليوم"، وتحت عنوان "3 مليارات جنيه لإنشاء أكبر مجمع طبى فى السويس"، أبرزت الصحيفة إعلان إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل عن إنشاء أضخم مجمع طبى بشمال مصر "مجمع السويس الطبى" إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والتى من المقرر إطلاق المنظومة بها قريبا، والمتوقع أن يكون صرحا طبيا عالميا يرتكز على مفاهيم الجودة الشاملة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة المشروع ذكرت أن إنشاء هذا الصرح الطبى الضخم الذى تبلغ تكلفته 3 مليارات جنيه، يؤكد حرص المنظومة الجديدة على تقديم المزيد من الخدمات الصحية المميزة لخدمة قاطنى إقليم القناة بشكل عام وأبناء السويس بشكل خاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجمع من المقرر أن تبلغ طاقته الاستيعابية 427 سريرا، ويضم أقسام "باطنة - أطفال - أمراض نساء وتوليد - مبتسرين - نفسية وعصبية - طب الأورام - أوعية دموية - أمراض جلدية - أنف وأذن وحنجرة - تغذية - جهاز هضمى و كبد- صحة المرأة - جراحة أورام - أورام أطفال - أمراض الدم - روماتيزم وتأهيل - أمراض قلب وصدر - رعايات مركزة - علاج كيماوى"، بالإضافة إلى وحدة للحروق وأخرى للمناظير ووحدة للعلاج الطبيعى، إلى جانب قسم للأشعة وقسم للجراحات.