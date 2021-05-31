/633114/طقس-حار-اليوم-الاثنين-تعرف-على-درجات-الحرارة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة يصل 4 درجات.

ويسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية.

حالة الطقس ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة. والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 21 درجة. ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة. وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة. وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 23 درجة. وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 24 درجة.

طقس الخليج

تباينت درجات الحرارة في منطقة الخليج حيث تشهد السعودية طقس غائم.

بينما يكون الطقس فى البحرين حار، وصحو إلى غائم في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الاثنين في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى حاراً مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق ويكون حسن خلال الليل.