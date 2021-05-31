/633108/صانع-ألعاب-الزمالك-المعار-يقترب-من-العودة-للفريق-تفاصيل

اقترب مصطفي فتحي لاعب الزمالك المعار لصفوف نادي سموحة، وبقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في عودة صانع ألعاب مع بداية الموسم الجديد، وذلك بعت التألق والأداء المبهر الذي قدمه اللعب طوال هذا الموسم الأستثنائي، واحرازه لعدد كبير من الأهداف المؤثره.

وخرج فتحي في موسم 2016-2017 لخوض تجربة احترافية قصيرة مع التعاون السعودي عاد بها من جديد للقلعة البيضاء.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك و الجونة

وشارك مصطفى فتحي في 148 مباراة بقميص الزمالك في كل البطولات، استطاع خلالهم تسجيل 24 هدفاً في مقدمتهم هدفه العالمي في شباك الأهلي بنهائي كأس مصر موسم 2015-2016، كذلك هدفه في شباك أورلاندو الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية 2015.

ونجح مصطفى فتحي في صناعة 14 هدفاً للزمالك خلال 148 مباراة ليساهم بشكل عام في 38 لقطة مضيئة خلال مغامرته داخل ميت عقبة.

أما عن مشواره مع التعاون فتخلص في 11 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين.

سجل البطاقات الملونة لمصطفى فتحي في رحلته مع الزمالك مميزاً، حيث لم يحصل اللاعب سوى على بطاقتين فقط باللون الأصفر.

ونجح في تسجيل هدفين خلال مباراة واحدة بقميص الزمالك في مناسبة وحيدة كانت أمام القطن التشادي بتمهيدي الكونفيدرالية نسخة 2018-2019.

اخر مواجهات الزمالك

والجدير بالذكر أن تعادل الزمالك أمس أمام فريق الجونة بدون أهداف.

قائمة الزمالك أمس

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - أحمد عيد.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - شيكابالا - أحمد زيزو. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبد العزيز وسيف فاروق جعفر ومحمد عبد السلام وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومروان حمدي.

وجاءت قائمة الفريق أمس كالأتي:

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد عواد – محمد أبو جبل.

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود حمدي “الونش” – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح

خط الوسط : محمود عبد العزيز “زيزو” – إمام عاشور – محمد أشرف “روقا” – حمدي علاء – يوسف “أوباما” – إسلام جابر – أحمد سيد “زيزو” – سيف فاروق جعفر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي – أسامة فيصل – يوسف أسامة نبيه.