تعرف على مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق إنبي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة، ضمن منافسات كاس مصر الدور ال16.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الأهلي في الجولة القادمة من مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام نادي المقاولون العرب فى المسابقة، والتي من المقرر إقامتها فى الرابع عشر من شهر يونيو المقبل، على أرضية ملعب الأهلي السلام .

قيما تقام مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي يوم 18 يونيو "ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد تعادل الزمالك و الجونة

الأهلي ضد الترجي أحد أيام 25/26 يونيو "إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويتولي تحكيم مباراتي الذهاب والإياب كل من فيكتور جوميز يدير لقاء الأهلي والترجى فى تونس، ورضوان جيد يدير لقاء العودة فى القاهرة".

موعد المباريات

ومن المقرر أن تقام مباراة مصرالمقاصة ضد النادي الأهلي في تمام الساعة التاغسعة مساءً يوم الثلاثاء 29 يونيو ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ووصل النادي الأهلي إلي اللقب السابع فى تاريخه، ببطولة السوبر الأفريقي، بعد نجاحه فى تحقيق السوبر الأفريقي على حساب نادي نهضة بركان المغربي.

يرفع الأهلي رصيده بعد التتويج بكأس السوبر من الألقاب القارية إلى 22 لقب كأكثر الأندية الإفريقية تتويجاً وثاني أندية العالم حصداً للبطولات القارية، خلف ريال مدريد الإسباني صاحب المركز الأول.

ونجح النادي الأهلي فى العبور إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، كذلك الأمر بعدما نجح فى تحقيق الانتصار على حساب نادي ماميلودي صن داونز فى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

تلقى النادي الأهلي خطاباً من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا ، لمنح النادي الأحمر فرصة للإستعداد للقاء الترجي التونسي.

إصابة مجدي أفشة

من جهته أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن نتيجة الأشعة التى خضع لها محمد مجدى أفشة، لاعب الفريق، أثبتت إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للكاحل.