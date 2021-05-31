«النائبان علاء مصطفي وراجية الفقي» فى ضيافة موقع دوت الخليج.. اليوم

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يواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، عقد لقاءاته مع نواب البرلمان بغرفتيه (الشيوخ- النواب) فى ضوء ما يتم بأروقته من مناقشات لملفات تهم المواطن والوطن، والمحاولة الدائمة فى توضيح وتفسير كافة الملفات وتوضيحها ، مع تسليط الضوء لكل ما يتم من جهود مختلفة أيضا من قبل أعضاء المجلسين.

موقع دوت الخليج ولقاءات أعضاء الشيوخ

اللقاء يتجدد اليوم الاثنين بندوة موقع دوت الخليج مع النائب علاء مصطفي،عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،وعضو لجنة التعليم والإتصالات، والنائبة راجية الفقي،عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب، عضو لجنة التعليم والإتصالات، حيث من المنتظر أن يدير اللقاء الزميل محمود فايد، حيث مناقشات فيما تم من جانب الأعضاء مع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورعمرو طلعت فى أول لقاء له بأعضاء مجلس الشيوخ والتطرق لملف إشكاليات البنية التحتية التكنولوجية.

اللقاء يتضمن أيضا النقاش الموسع بشأن الموقف الذي اتخذته اللجنة من تعديلات قانون التعليم الخاص بشأن الثانوية العامة، والذي انتهي بالسحب من جانب الحكومة، بجانب ما تم من جهود علي مستوي التعليم الفني والتغلب علي إشكالياته، كما يتطرق اللقاء إلي دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى مجلس الشيوخ وعلاقة أدائهم مع الأحزاب والقوي السياسية داخل المجلس.

لقاءات وندوات موقع دوت الخليج كانت محطتها الأخيرة مع النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، وأحد قيادات المعارضة مجلس النواب، والذي تحدث عن العديد من الملفات التى تهم المواطن والوطن وتأكيد دعمه الكامل للدولة المصرية والقيادة السياسية بكافة ملفات الأمن القومي سواء علي مستوي العلاقات الخارجية أو ملف سد النهضة مع التطرق للدور الجيد بملف القضية الفلسطينية.