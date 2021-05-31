/633116/الشيوخ-يناقش-فرض-رسوم-جديدة-على-أسعار-مستحضرات-التجميل

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لإستئناف جلسته العامة اليوم الإثنين ليناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة الخاص بإنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية.

شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من في اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ،طاللت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الأنظمة الصحية .

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

رسوم على المستحضرات الطبية

حدد القانون في مادته العاشرة موارد الصندوق ومنها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، وفرض 2% رسوم من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.