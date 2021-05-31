ملك الإصابات بالأهلي يقترب من العودة مع الفريق

/633109/ملك-الإصابات-بالأهلي-يقترب-من-العودة-للفريق

أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، برأسة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، جاهزية لاعب خط الوسط محمد محمود للإقتراب من الإنضمام لصفوف الفريق والمشاركة، مع الفريق في الفترة القادمة عما قريب، وسلبية مسحته.

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط بالفريق الأول بالنادي الأهلي، لمشاكل في الركبة منها الرباط الصليبي، وبعد نجاح العملية والإقتراب من العودة للفريق تعرض لتمزق في الأربطة، والإصابة بفيروس كورونا في الفترة الماضي.

ظهرت نتيجة مسحة محمد محمود في الأمس، بسلبية مسحة كورونا، بعد تعرضة للإصابة وإجابية مسحتة في الفترة السابقة القريبة، لتزيد فترة عقدة مع الإصابات والغياب في صفوف الفريق.

تصريحات سابقة لـ سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ أن أصابت محمد محمود بفيروس كورونا الوبائى عطل عودته إلى المشاركه في التدريبات الجماعية مع الفريق ومن ثمّ العوده الى الاشتراك في المباريات، مشيدا بموقف مجلس إدارة النادي الاهلي في تحمله لطول فترة غياب كريم نيدفيد ومحمد محمود نظرا للإصابة الأول بقطع فى غضروف الركبه والثانى بالرباط الصليبي مرتين متتاليتين. واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدا أنه فور تعافى محمد محمود من الاصابه بفيروس كورونا الوبائى سوف يعود إلى المشاركه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.