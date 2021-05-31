مشاركو منتدى المخلفات الإلكترونية يشكرون الرئيس السيسى لدعمه الدائم للشباب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى ختام فاعليات منتدى المخلفات الإلكترونية برعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبدعم من البرنامج الوطنى للمخلفات الإلكترونية الذى تنفذه جمعية مصر للتنمية والبيئة من خلال برنامج المنح الصغيرة والممول من مرفق البيئة العالمى برعاية وزارتى الشباب والرياضة والبيئة ومحافظة جنوب سيناء بمشاركة 160 شابا وفتاة من 10 جامعات مصرية وعربية تحت شعار" كن عصريا وصديقا للبيئة" فى إطار مشروع تأهيل شباب الجامعات المصرية والعربية فى مجال الإدارة الآمنة للمخلفات الإلكترونية.

واستهدف المنتدى، الذى عقد بمدينة شرم الشيخ على مدار 4 أيام، تدريب الشباب على التعامل مع قضية المخلفات من خلال مجموعة من ورش العمل والتدريب التى شارك فيها خبراء البيئة، وشهد المنتدى انضمام جامعتى دمنهور والملك سلمان إلى مشروع إدارة المخلفات.

ودعا الشباب المشارك فى المنتدى ، أقرانهم من أعضاء المنظمات الشبابية المهتمة بالبيئة، تنظيم برامجهم فى مدينة السلام، لما تتمتع به المحافظة من مقومات لإنجاح أى مشروع، وعلى هامش مشاركتهم، التقى الشباب عددا من الوفود السياحية فى شرم الشيخ، خلال جولاتهم بالأماكن السياحية، الذين أكدوا سعادتهم الغامرة بوجودهم فى مدينة السلام، لما تتمتع به من جو رائع، جعل شرم الشيخ قبلتهم برغم من تحديات كورونا.

وطالب الشباب المشارك بالمنتدي، القائمين على انعقاد المنتدى بمزيد من الفعاليات بعقد معسكر بيئى دولى على أرض سيناء وهو ما لاقى دعوة رسمية من محافظة جنوب سيناء بشكل سنوى يشارك فى فعالياته الشباب المصرى والعربى والإفريقى، على أن يعقد بمدينة شرم الشيخ سنويا، متمنين لمصر دوام الأمن والسلام، فى ظل قيادتها السياسية الحكيمة، التى تهتم بالشباب.

كما طالبوا ببرنامج شبابى لدعم فكرة المنتدى لدعم الحفاظ على البيئة على أن يكون هناك فرص تعاون مع كل الجامعات والجهات المعنية.

وأشاد الشباب بمبادرة مدينة شرم الشيخ فى نشر التحضر للأخضر إذ اقترحوا تشكيل لجنة تعقد شهريا لتقديم الاقتراحات للاستفادة من دور الداعمين لدعم المشاريع الصغيرة لتأهيل الشباب وتدريبهم فى التخلص الآمن للمخلفات الإلكترونية بجانب نشر الوعى بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية .

من جانبه، أوضح الدكتور عماد عدلى المنسق الوطنى لبرنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية فى مصر، أن التوصيات التى قدمها الشباب فى المنتدى ستلقى اهتماما من برنامج المنح الصغيرة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات عقب التخرج فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والإدارة السليمة للمخلفات الإلكترونية، مشيرا الى استعداد البرنامج لتوفير نقاط تجميع للمخلفات الإلكترونية بالجامعات المشاركة وتقديم حوافز تشجيعية للطلبة عند التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

وقال الدكتور مجدى علام الخبير البيئى إن المنتدى استهدف مشاركة الشباب فى الأنشطة الشبابية والتطوعية فى مجال حماية البيئة وتطوير وتنمية البيئة فى ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، مقدما التحية والتقدير لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لما يوليه من اهتمام للحفاظ على البيئة واهتمامه بتمكين الشباب، مثمنا دور المنتدى الذى يستهدف تدريب الشباب على كيفية التعامل مع قضية المخلفات.

وأضاف علام أن المنتدى ركز على دور الشباب فى مواجهة هذه المشكلة مع أهمية دور المشروعات الصغيرة والمبادرات الشبابية أيضا من حيث الأسباب وسبل التخلص الآمن منها.

من ناحيته، قال الدكتور ممدوح رشوان، رئيس جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة إن المنتدى خصص لتدريب وتأهيل الشباب على التعامل مع ملف الإدارة الآمنة من خلال تثقيفهم وتدريبهم لرفع الوعى البيئى من خلال التدريب العملى وتولى الشباب أنفسهم رئاسة الجلسات والتعامل مع الخبراء وعرض وجهات نظرهم.

وقال رشوان: "حرصنا على تدريب الشباب على أرض الواقع لتوسيع آفاقهم وتعظيم دورهم الفعال للتعامل مع قضية المخلفات، إضافة لتوفير فرص عمل لهم من خلال ورش العمل والتدريب التى استهدفت تحويل المخلفات إلى مشروعات صغيرة ربحية ذات عائد".

وأضاف رشوان أن الشباب المشارك تم اختيارهم بعناية ليكونوا سفراء لجامعاتهم، مؤكدا عقد المنتدى وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار كورونا، موضحا أن توصيات المنتدى سيشارك فيها الشباب لتحويلها لخطة عمل من أجل دعم وتشجيع المنتديات التى تستهدف تمكين الشباب، فضلا عن زيادة المنحة المقدمة من مرفق البيئة العالمى لدعم مشروعات الشباب الصغيرة.

من جهته، قال خالد متولى مستشار محافظ جنوب سيناء ، فى كلمته نائبا عن خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن احتضان شرم الشيخ للمنتدى يعزز مكانة هذه المدينة العالمية على خريطة السياحة الدولية والعربية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية فى العالم لتنوع المنتج السياحى لما تتمتع به من مقومات بيئية يجعلها مقصد للجميع.

ووجه الشكر لأعضاء المنتدى على تنظيم هذا المنتدى الحيوى والذى يهدف الى مشاركة الشباب وتدريبهم وذلك ضمن توجهات الدولة بمشاركة الشباب فى الأنشطة الشبابية المختلفة فى تلك الفترة الهامة والتى تحتاج من شبابنا استنهاض الهمم والعمل مع الحفاظ على روح الانتماء من أجل دعم وتشجيع مثل هذه المنتديات التى تستهدف التخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة .

وأشار متولى إلى أنه برغم جائحة كورونا فإن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات والاستعدادات لعودة السياحة لسابق عهدها..مطالبا الشباب المشارك أن يكونوا سفراء لجامعاتهم وأن يدعموا الوطن ويجتهدوا فى المساهمة فى بناء مصر الجديدة فى ظل توجهات القيادة السياسية لتنمية وتطوير مصر فى كل المجالات، مطالبا جامعة الملك سلمان بتعظيم دور العلم بالمساهمة فى تلك المنتديات من خلال نسخ قادمة على أن ينعقد سنويا فى جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة وكل المؤسسات من خلال دعوة رسمية.

من جانبها، استعرضت المهندسة إلهام رفعت مدير عام المخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات، الجهود التى تبذلها وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل شباب الجامعات، موجهة التحية للجهود المبذولة لنجاح المنتدى فى ظل توجهات وزيرة البيئة ودعمها لنجاح المنتدى بتدريب الشباب على التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ودور الشباب فى مواجهة المشكلة.