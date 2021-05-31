وزير التعليم العالى يوجه بتأهيل البرامج التعليمية بالجامعات للاعتماد الدولى

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا من الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتحول الرقمى، حول توجيه وحدة مشروعات تطوير التعليم العالى للبدء فى طرح الدورة الأولى لمشروع دعم وتأهيل البرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالى للاعتماد الدولى.





يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التعليم العالى بتطوير المنظومة التعليمية للوصول للمنافسة العالمية ولضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة فى مختلف مجالات التعليم العالى والتى تسعى إليها القيادة السياسية فى مصر.

وأفاد التقرير بأن الدورة الأولى تهدف إلى المساهمة فى تحقيق الوصول بمؤسسات التعليم العالى وبرامجها الدراسية للاعتماد الدولى، من خلال خلق بيئة تعليمية متطورة تسمح بتقديم برامج تعليمية ذات معايير أكاديمية مرجعية تحقق مواصفات خريج مؤهل للمنافسة دوليًا وبالشكل الذى يشجع على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، وتطوير منظومة التمويل الذاتى والارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية.

وأكد التقرير أن وحدة تطوير المشروعات بدأت فى إجراء خطوات التعاقد على تنفيذ المشروع فى 12 كلية بجامعات (القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط)، بإجمالى تمويل من وزارة التعليم العالى بلغ نحو 30 مليون جنيه، وتمويل مشارك من الجامعات يقترب من 10 مليون جنيه، لتطوير البنية التحتية للجامعات واستراتيجيات وأساليب التعليم والتعلم وتحديث البرامج التعليمية القائمة وتطوير أنظمة ضمان الجودة والإعتماد للبرامج، وفقًا لمعايير أكاديمية دولية والإرتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، وكذلك تأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس وتحديث أساليب التقييم ونظم الإمتحانات بما يتوافق مع المعايير الدولية والإرتقاء بمستوى الطلاب.

وتناول التقرير خطة المشروع التى تضمنت عقد بروتوكولات تعاون مباشر وغير مباشر بين الكليات المعنية والقطاعات الإنتاجية والخدمية والمجتمع المدنى فيما يخص تطوير العملية التعليمية والبرامج الأكاديمية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشاذلى المكلف بإدارة منظومة دعم الجودة والتأهيل للإعتماد بوحدة إدارة المشروعات، أن هذا المشروع يعد استكمالاً لدور وحدة إدارة المشروعات بالوزارة فى تطوير مؤسسات التعليم العالى وتأهيلها للإعتماد وذلك منذ إنشائها فى 2008 من خلال العديد من المشروعات المختلفة المقدمة للجامعات المصرية بإجمالى تمويل من وزارة التعليم العالى بلغ نحو 650 مليون جنيه، وساهم ذلك فى تطوير 181 كلية، وجارى العمل على الانتهاء من تطوير 21 كلية أخرى، مما كان له بالغ الاثر فى اعتماد 145 كلية، و18 برنامجًا دراسيًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن تأهيل الكليات والبرامج الدراسية للاعتماد الدولى سوف يكون له أثر إيجابى على جذب الطلاب الوافدين للدراسة بكليات الجامعات المصرية التى سوف يتم تأهيلها للاعتماد الدولى، وأضاف أن هذا التأهيل سيدعم إيجابيًا صورة التعليم الجامعى المصرى ويرتقى بتصنيف الجامعات المصرية على المستوى الدولى، كما يؤكد قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمى والدولى.