اليوم.. رئيس المخابرات العامة يتوجه إلى غزة للقاء الفصائل والقوى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، اتفق الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة على عقد مجموعة من الاجتماعات مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بالقاهره فى إطار جهود مصر الداعمة لتوحيد الموقف الفلسطينى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الفلسطينى للواء عباس كامل الذى نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى أكد فيها دعمه ومساندته للشعب الفلسطينى بالفعل قبل القول وأن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية مؤكدا حرص مصر على مقدرات الشعب الفلسطينى ودعم قضيته ودعم الرئيس محمود عباس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه فى وقت سابق اليوم باستمرار الجهود والاجتماعات لحل مشكلة الأسرى والمفقودين بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أوفد رئيس المخابرات العامة لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار وبحث التطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.