نبيلة مكرم تطلق مبادرة صوت مصر فى إفريقيا للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج، إطلاق مبادرة للمصريين بالخارج "صوت مصر فى إفريقيا"Egypt’s Voice in Africa، فى إطار استعادة مصر لدورها الريادى والكبير فى القارة السمراء، و ذلك من أجل استدامة التواصل مع الجاليات المصرية فى إفريقيا وتحقيق الاستفادة المثلى من القوى الناعمة المصرية هناك إزاء كل الملفات والقضايا بالتوازى مع الجهود الدبلوماسية القائمة التى تبذلها الدولة المصرية.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الإثنين أنه وفى ضوء بدء تفعيل المبادرة، عقدت السفيرة نبيلة مكرم أول لقاء افتراضى عبر تطبيق "زووم" مع عدد من المصريين المقيمين فى عدة دول أفريقية، من بينها ليسوتو ونيجيريا وناميبيا وكينيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا والسنغال وكوت ديفوار، حيث وجهت خالص الشكر لـ"عمر شحاتة" رجل الأعمال المصرى المقيم فى ليسوتو، وكذلك سارة الأمين وصوفى الديهى فى كينيا ونيجيريا، على التواصل مع المشاركين للإسراع فى تنظيم هذا اللقاء.



وأعربت وزيرة الهجرة، فى كلمتها، عن بالغ سعادتها بعقد أول لقاء مع عدد من المصريين بإفريقيا فى إطار مبادرة "صوت مصر فى إفريقيا"، قائلة: "إن هذا اللقاء هو نواة التواصل الأولى مع الجاليات المصرية فى القارة السمراء للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم فى كافة المستويات، فى ظل تحرك مصر الكبير فى إفريقيا ومؤخرا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى والتى نالت صدى إيجابيًا واسعًا".

واستمعت الوزيرة إلى المشاركين فى اللقاء من المصريين المقيمين فى إفريقيا، إذ طرحوا بعض الأفكار والرؤى المتعلقة بضرورة تنشيط حركة السياحة والطيران مع الدول الإفريقية، وتعزيز التبادل التجارى والاستثمارات معها إلى جانب زيادة عمليات الاستيراد والتصدير بينها وبين مصر لكل البضائع خاصة الأدوية والأغذية والمحاصيل الزراعية والأثاث، وزيادة التبادل الطلابى والتعاون فى مجال التعليم، وكذلك إرسال المزيد من الأطباء والدعم الطبى بمختلف أنواعه للدول الإفريقية، وتعزيز التعاون فى مجال الكهرباء والنقل البرى والبحرلا.

وفى ختام اللقاء، تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخالص الشكر للمشاركين على الأفكار والمقترحات التى قدموها، وأكدت اعتزامها تنظيم هذا اللقاء بشكل أسبوعى لاستدامة التواصل مع أبنائنا فى أفريقيا من خلال الحوار وتبادل الرؤى، وكذلك تخصيص بريد إلكترونى لتلقى كل الأسئلة والاستفسارات على النحو التالى:

[email protected]

[email protected]

وقالت الوزيرة أيضا إنها قد تواصلت مع مؤسسة "كيميت"، كإحدى أهم المنظمات المصرية الأهلية ذات النشاط الكبير فى الدول الإفريقية، للتعاون من أجل تقديم مزيد من الدعم لأبنائنا فى إفريقيا، موضحة أن ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء المؤسسة أبدى بالغ ترحيبه بهذا التعاون.

من جانبهم، وجه المشاركون فى اللقاء خالص شكرهم إلى السفيرة نبيلة مكرم، وأعربوا عن امتنانهم لحرص الوزيرة على التواصل معهم والاستماع إليهم، بما يؤكد اهتمام الدولة المصرية برعاية مواطنيها بالخارج وتلبية احتياجاتهم والتعرف على كل ما يواجههم من عقبات.



واتخذت مصر خلال السنوات الماضية خطوات ثابتة نحو عمقها الإفريقى، فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية لاستعادة مصر مكانتها ودورها المحورى فى قارتها الإفريقية، تنطلق من الرغبة المصرية فى الإسهام الفاعل مع بقية دول القارة لمواجهة التحديات المشتركة، والسير قدما نحو تنمية حقيقية تجوب دول القارة كافة، وبجهود دؤوبة ومتواصلة عاد منحنى العلاقات المصرية إللصعود مجددا، بعدما نجحت مصر فى العودة إلى محيطها الإفريقى، واستعادة مكانتها بين دول القارة، فى ضوء الإدراك الواسع لأهمية الامتداد الإفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة.

وحرصت الدولة المصرية على تأكيد جملة من الثوابت التاريخية والاستراتيجية، والالتزامات السياسية والعملية تجاه محيطها الإفريقى، فى مقدمتها إعلاء مبادئ التعاون الإقليمى، والمساهمات المصرية فى برامج الاتحاد الإفريقى، وعملت على تنمية دول القارة عموما، ودول حوض النيل خصوصا، فضلا عن تنوع سياسات وآليات التحرك المصرى تجاه بلدان القارة، بين تحركات سياسية واقتصادية وإعلامية وثقافية ومائية، فضلا عن الدعم المصرى الواسع لجهود التنمية البشرية، من خلال إيفاد آلاف الخبراء والمختصين فى عشرات المجالات، واستقبال الآلاف من الأفارقة للتدريب فى المعاهد والأكاديميات المصرية، وتنوع مجالات واهتمامات «الصندوق الفنى للتعاون مع إفريقيا».