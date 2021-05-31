رئيس الوزراء يتفقد أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا

يتفقد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أعمال ترميم ورفع كفاءة قصر محمد على بشبرا.

يعد قصر محمد على من أهم القصور في القاهرة و يرجع أهميته لكونه من أقدم و أفخم القصور في مصر حيث يبلغ عمره 200 عام بدأ محمد علي في بناء قصره في عام 1809 وأشرف علي الإنشاء مشيد عمائره ذو الفقار كتخدا، لذلك قامت وزارة السياحة و الآثار بوضع خطة لتطويره و ترميمة لافتتاحه للجمهور.

اختار محمد علي باشا مكاناً هادئاً ليبني لنفسه قصراً، وكانت تلك بداية شبرا كما تسمى اليوم وفي عام 1809م بدأ في بناء هذا القصر على شاطئ النيل في منطقة شبرا بمساحة 50 فدان، وأمر بزراعة البساتين والأشجار، وتم بناء القصر على مراحل استمرت حوالي 13 سنة تبدأ من 1809 وتم بناء القصر على غرار قصور الحدائق، وهذا الطراز يعتمد في تصميمه على حديقة واسعة محاطة بسور تتخلله أبواب وفي هذه الحديقة عدة مبانٍ تحمل كل منها ملامح معمارية مميزة، وعرف القصر باسم قصر الفسقية، وأمر محمد علي ببناء شارع شبرا تمهيدا للوصول إلى القصر حسب ما قاله أمين عام مجلس الآثار الأعلى د. مصطفى وزيري.

ومن الأشياء الجميلة التي كان ينفرد بها قصر محمد علي شبرا انه شهد إدخال أول نظم الإضاءة الحديثة، فقد عرفت انجلترا هذا النظام سنة 1820 علي يد م. جالوي فأمر محمد علي باستدعائه لعمل التجهيزات الخاصة بذلك في قصره مما يعد نقلة نوعية هائلة وقد تفرد القصر في جمعه بين الأسلوب الأوروبي في الزخارف وبين روح تخطيط العمارة الإسلامية، ليكون تحفة معمارية.. فالقصر بني بروح بناء المسجد.. فيضم 4 ظلات تحيط بفسقية ضخمة وكأنها باحة مسجد، أما رسوم وزخارف القصر فنفذت بأسلوب الرسوم الإيطالية والفرنسية في القرن التاسع عشر، حيث استعان محمد علي بفنانين من الفرنسيين والإيطاليين واليونانيين والأرمن لزخرفة قصره.