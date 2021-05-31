/633124/ننشر-أسعار-الدولار-مقابل-الجنيه-المصري-في-البنوك-اليوم-الاثنين

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.64 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة

فيما استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضًا، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه بعد مرور 10دقائق من بدء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 659.202 مليار جنيه. ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10359 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2222 نقطة.

إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 12828 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 4058 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 2301 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 3242 نقطة.

إيقاف التداول على 16 سهمًا

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وهم البويات والصناعات الكيماوية-باكين، غاز مصر، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، ليسيكو مصر، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، رواد السياحة-رواد، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الشمس للإسكان والتعمير، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي.