/633129/مزاد-علني-لبيع-10-محال-تجارية-في-الحي-السكني-الثالث-بالعاصمة-الإدارية

أعلنت وزارة الإسكان، بيع 10 محال تجارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية فى الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 1 -6- 2021.

طرح 10 محال تجارية

بينما أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح من (32م : 95م) للبيع بالمزاد العلني بالسوق التجارية VALLEY Center بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3.

بيع كراسات الشروط

كما أشار إلى أنه يتم بيع كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمقر جهاز المدينة الكائن بالمجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3، حتى عقد جلسة المزاد غدا الثلاثاء 1/6/2021.

المحال المطروحة تشمل خدمات عدة

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن المحال المطروحة تشمل الخدمات الآتية:( خضراوات - حدايد وبويات وسباكة - مكتبة - مخبز بلدي - مطعم - مخبز أفرنجي - جزارة - صيدلية - سوبر ماركت - حلاق).

التدابير الاحترازية خلال المزاد

وأكد المهندس شريف الشربينى، أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية عند انعقاد جلسة المزاد تجنبا للإصابة بفيروس كورونا بين الحضور. كما أشار إلى أن طرح المحال يأتي استكمالا لتوفير الخدمات الضرورية لقاطني الحي، وخاصة المجاورات التي تم طرح وحدات بها وجارٍ حالياً تسليم المواطنين لتلك الوحدات.

مسئولو الإسكان يتفقدون جامعة العلمين الدولية

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على أعمال المرافق، بجولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

تفقد أعمال التشجير

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد أعمال التشجير والزراعة بالممشى الشاطئي، وأكدوا على سرعة الانتهاء من أعمال التشجير، حيث تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئى، ويبلغ طول المشروع 7 كم، ويضم مشايات، وبحيرة طبيعية، وملاعب، ومناطق جلوس، ومطاعم.

وتم تشغيل بعض مكونات المشروع، وإتاحتها للزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة فى هذا الموقع المتميز.

تشطيبات المسجد

ثم انتقل مسئولو "الإسكان" إلى المدينة التراثية، حيث تفقدوا أعمال تشطيبات المسجد مروراً بالمتحف والمسرح الروماني ومجمع السينمات والكنيسة، وأكدوا على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

ربط المنطقة الترفيهية بالممشى الشاطئي

كما تفقد مسئولو الوزارة، الأعمال الجارية بجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "العلمين الأهلية"، مروراً بالإسكان المتميز، وسكن مصر، ثم توجهوا إلى المنطقة الترفيهية، مرورا بالأبراج، والكباري و البواغيز. وخلال الجولة، وجه مسئولو الوزارة بسرعة ربط المنطقة الترفيهية بالممشى الشاطئي، ثم توجهوا إلى مقر جهاز المدينة، وشددوا على إنهاء الأعمال المطلوبة والالتزام بالبرنامج الزمني المحددة للانتهاء من المشروعات.