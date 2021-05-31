/633118/التقديم-للصف-الأول-الابتدائي-2021-كل-ما-تريد-معرفته-بالخطوات

يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل خاصة من أولياء الأمور، عن طريقة التقديم وكل ما يخص الصف الأول الابتدائي لعام 2021.

وينشر دوت الخليج كل ما تريد معرفته عن طريقة واجراءات التقديم للصف الأول الابتدائي 2021.

موعد فتح باب التقديم

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء، باب التقديم للعام الدراسى المقبل للصف الأول الابتدائى، للعام الدراسى المقبل، 2021،2022، إلكترونيا على موقع الوزارة، وأيضا للمتقدمين لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية للغات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يتاح التقديم خلال الفترة من 1/6/2021 إلى 30/6/2021، على أن يتم القبول وفحص الملفات للمتقدمين خلال الفترة من 1/7/2021 إلى 31/7/2021.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2021

وأوضحت الوزارة، أنه يتم التقديم من خلال منصة إلكترونية واحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات لتسجيل طلبات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى ( للمدارس الرسمي ـ الرسمي لغات)، وذلك من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، http://emis.gov.eg .

إجراءات التقدم إلكترونيًا كما يلي:

بالنسبة للمدارس الرسمي:

.1 يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم الإلكتروني لأكثر من مدرسة.

.2 ويمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر في حالة تعسر في التسجيل الإلكتروني، والمساعدة في تسجيل طلب التقدم.

.3 معه صوره شهادة الميلاد الممكينة للطفل والشهادة الأصلية، وبطاقة الرقم القومى ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة التسجيل.

.5 يتم إعلان نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى للطلب.

.6 يتم إعلان نتيجة القبول النهائي عقب فحص الملف الورقى والتأكد من استيفاءه.

.7 بالنسبة للمدارس الرسمي لغات .

8 يمكن لولى الأمر تقديم طلب الالتحاق وتحديد نوعية التعليم الراغب في التقدم لها وتحديد المحافظة، كما يمكن لولى الأمر تسجيل رغبات التقدم لأكثر من مدرسة وعلى نوعية تعليم واحدة فقط.

.9 كما يتاح لولى الأمر تعديل المدارس التي تم تسجيلها كرغبات إلكترونية خلال الفترة المحددة فقط للتقديم.

.10 يتم الإعلان لأولياء الأمور عن نتيجة القبول من خلال نفس موقع التقديم.

بالنسبة للمدارس رسمي لغات خاص (عربى ـ لغات)

تقوم المدرسة بإضافة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائى الخاصة بالمدارس. يتعرض مسئول المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى.

بالنسبة للتلاميذ الوافدين

يقوم ولى الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات. يتم تسجيل بيانات الوافدين الذين تم قبولهم إلكترونيًا من خلال إدارة الإحصاء بالإدارة التعليمية.

القاهرة تعلن خطوات وإجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي 2021

بينما أعلنت إدارة التعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2021، كالتالي:

1. يكتب الرقم القومى الطالب "14 رقما"، تحديد سنة الميلاد والشهر واليوم، تحديد محافظة الميلاد، تحديد النوع ثم الضغط على"تسجيل دخول".

2. كتابة اسم الطالب الأول، اسم الوالد، اسم الجد، الاسم الرابع.

3. اختيار الديانة، محافظة السكن وهى المحافظة التى يوجد بها الطفل ويعيش بها حاليا وعلى أساسها يمكن اختيار المدارس بداخلها، كتابة عنوان السكن بالتفصيل.

4. بيانات التواصل مع ولى الأمر من خلال كتابة رقم المحمول، رقم التليفون الأرضى متبوعًا برقم المحافظة قبل الرقم الأرضى، البريد الالكترونى، ثم كتابة اسم الأم الأول والثانى والثالث والرابع.

5. اختيار الإدارة التعليمية ثم اختيار المدرسة المراد التحاق الطالب فيها ثم الضغط بعد اختيار المدرسة الأولى على زر إضافة، ثم اختيار المدرسة الثانية بنفس الطريقة، ثم الثالثة مع ملاحظة بأنه يجب الضغط مرة واحدة على زر إضافة والانتظار حتى رسالة "تم الإضافة بنجاح".

6. عقب اختيار المدارس الثلاث المراد الالتحاق بها المرغوبة من ولى الأمر والتى على أساسها يتم اختيار مدرسة واحدة فقط يتم الضغط على زر "اضغط على الطباعة" ليتم طباعة التقرير ثلاث نسخ مع ملاحظة بانه فى حالة تسجيل رغبات على سبيل الخطأ يمكن الغاء الرغبات ثم اجراء الاضافة مرة أخرى.

7. يتوجه ولى الأمر إلى المدارس الثلاث مصطحبًا معه التقرير المطبوع وعليه الصورة الشخصية للطالب وشهادة الميلاد الأصلية وكافة المستندات التى تثبت صحة ما تم تسجيله وخاصة فيما يتعلق بعنوان السكن.