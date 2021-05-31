/633119/قرار-جمهوري-منح-وزير-البترول-التعاقد-مع-شركات-للبحث-بالبحر-الأحمر

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون يمنح وزير البترول التعاقد مع شركات للبحث بالبحر الأحمر.

التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 160 لسنة 2020 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة "شل اكسبلوريشن آند برودكشن (93) بي في، وشركة مبادلة بتروليوم (بلوك البحر الأحمر4) القابضة ذات نطاق محدود المحدودة، وشركة ثروة للبترول ش.م.م للبحث عن البترول واستغلاله في القطاع رقم 4 بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

قرار جمهورى بالموافقة على منحة إسبانية

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 71 لسنة 2021 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية، للتعاون الدولى، من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو، لتمويل مشروع "تقوية المعاهد الحكومية المصرية، بهدف تحسين الخدمة العامة"، والموقعة فى القاهرة بتاريخى 19 نوفمبر 2020 و16 ديسمبر 2020.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر الخميس.