أخبار مصرية

رسميا.. سحب تنظيم كأس كوبا أميركا من «الأرجنتين»

0 نشر
0 تبليغ

/633113/رسميا-سحب-تنظيم-كأس-كوبا-أميركا-من-الأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” أن الأرجنتين لن تستضيف كأس كوبا أمريكا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13 يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها. فيما كان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منخبات أمريكا الجنوبية في الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول بسبب الكورونا.

ولم يوضح الاتحاد القاري طبيعة الظروف التي تسببت في هذا القرار لكن الواقع أن الأرجنتين تعاني من ارتفاع عدد المصابين من فيروس كورونا.

ملك الإصابات بالأهلي يقترب من العودة للفريق

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان مقتضب "يدرس الكونميبول العروض من الدول الأخرى التي أبدت اهتمامها باستضافة البطولة القارية. سنعلن المزيد من التفاصيل قريبا". وكانت النسخة المقبلة ستشهد لأول مرة مشاركة دولتين في تنظيم مشترك للمسابقة قبل استبعاد كولومبيا بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

وقرر الكونميبول لاحقا نقل 15 مباراة كان من المفترض إقامتها في كولومبيا إلى الأرجنتين، التي ستستضيف 13 مباراة، أو إلى مكان آخر، قبل أن يقول جونزالو بيلوسو الأمين العام للاتحاد إن هناك مباحثات مع مسؤولين في تشيلي لإقامة بعض المباريات هناك.

ومن ناحيه اخري قد حقق عدد كبير من المنتخابات علي هذه البطولة وإليكم أبرز المواسم التي تم حصد من خلالها علي كأس كوبا أمريكا.

نسخة 1993

المنتخب الأرجنتينى فاز باللقب على حساب المكسيك

 

موسم 1995

أوروجواى انتزعت اللقب على حساب البرازيل بركلات الترجيح

 

موسم 1997

البرازيل توجت باللقب على حساب بوليفيا

 

موسم 1999

فازت البرازيل باللقب على حساب أوروجواي

 

موسم 2001

توجت كولومبيا باللقب على حساب المكسيك

 

موسم 2004

انتزعت البرازيل اللقب بركلات الترجيح على حساب الأرجنتين

 

موسم 2007

احتفظت البرازيل باللقب على حساب الأرجنتين

 

موسم 2011

حصدت أوروجواى اللقب على حساب باراجواي

 

موسم 2015

فازت تشيلى باللقب على حساب الأرجنتين

 

موسم 2016

كررت تشيلى فوزها باللقب على حساب الأرجنتين للمرة الثانية على التوالى بركلات الترجيح

موسم 2019

 

حصد منتخب الأورجواي اللقب 15 مرة في تاريخة كأثر منتخب توج بالبطولة

موسم 2020

حصد منتخب البرازيل اللقب التاسع  
 
فيما تعد من أهم بطولات العالم التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء العالم.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. سحب تنظيم كأس كوبا أميركا من «الأرجنتين» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا