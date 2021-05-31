/633113/رسميا-سحب-تنظيم-كأس-كوبا-أميركا-من-الأرجنتين
أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” أن الأرجنتين لن تستضيف كأس كوبا أمريكا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13 يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها. فيما كان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منخبات أمريكا الجنوبية في الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول بسبب الكورونا.
ولم يوضح الاتحاد القاري طبيعة الظروف التي تسببت في هذا القرار لكن الواقع أن الأرجنتين تعاني من ارتفاع عدد المصابين من فيروس كورونا.
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وقال اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان مقتضب "يدرس الكونميبول العروض من الدول الأخرى التي أبدت اهتمامها باستضافة البطولة القارية. سنعلن المزيد من التفاصيل قريبا". وكانت النسخة المقبلة ستشهد لأول مرة مشاركة دولتين في تنظيم مشترك للمسابقة قبل استبعاد كولومبيا بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد.
وقرر الكونميبول لاحقا نقل 15 مباراة كان من المفترض إقامتها في كولومبيا إلى الأرجنتين، التي ستستضيف 13 مباراة، أو إلى مكان آخر، قبل أن يقول جونزالو بيلوسو الأمين العام للاتحاد إن هناك مباحثات مع مسؤولين في تشيلي لإقامة بعض المباريات هناك.
ومن ناحيه اخري قد حقق عدد كبير من المنتخابات علي هذه البطولة وإليكم أبرز المواسم التي تم حصد من خلالها علي كأس كوبا أمريكا.
نسخة 1993
المنتخب الأرجنتينى فاز باللقب على حساب المكسيك
موسم 1995
أوروجواى انتزعت اللقب على حساب البرازيل بركلات الترجيح
موسم 1997
البرازيل توجت باللقب على حساب بوليفيا
موسم 1999
فازت البرازيل باللقب على حساب أوروجواي
موسم 2001
توجت كولومبيا باللقب على حساب المكسيك
موسم 2004
انتزعت البرازيل اللقب بركلات الترجيح على حساب الأرجنتين
موسم 2007
احتفظت البرازيل باللقب على حساب الأرجنتين
موسم 2011
حصدت أوروجواى اللقب على حساب باراجواي
موسم 2015
فازت تشيلى باللقب على حساب الأرجنتين
موسم 2016
كررت تشيلى فوزها باللقب على حساب الأرجنتين للمرة الثانية على التوالى بركلات الترجيح
موسم 2019
حصد منتخب الأورجواي اللقب 15 مرة في تاريخة كأثر منتخب توج بالبطولة
موسم 2020
|حصد منتخب البرازيل اللقب التاسع
|فيما تعد من أهم بطولات العالم التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء العالم.
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