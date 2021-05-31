/633113/رسميا-سحب-تنظيم-كأس-كوبا-أميركا-من-الأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” أن الأرجنتين لن تستضيف كأس كوبا أمريكا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13 يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها. فيما كان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منخبات أمريكا الجنوبية في الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول بسبب الكورونا.

ولم يوضح الاتحاد القاري طبيعة الظروف التي تسببت في هذا القرار لكن الواقع أن الأرجنتين تعاني من ارتفاع عدد المصابين من فيروس كورونا.

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وقال اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان مقتضب "يدرس الكونميبول العروض من الدول الأخرى التي أبدت اهتمامها باستضافة البطولة القارية. سنعلن المزيد من التفاصيل قريبا". وكانت النسخة المقبلة ستشهد لأول مرة مشاركة دولتين في تنظيم مشترك للمسابقة قبل استبعاد كولومبيا بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

وقرر الكونميبول لاحقا نقل 15 مباراة كان من المفترض إقامتها في كولومبيا إلى الأرجنتين، التي ستستضيف 13 مباراة، أو إلى مكان آخر، قبل أن يقول جونزالو بيلوسو الأمين العام للاتحاد إن هناك مباحثات مع مسؤولين في تشيلي لإقامة بعض المباريات هناك.

ومن ناحيه اخري قد حقق عدد كبير من المنتخابات علي هذه البطولة وإليكم أبرز المواسم التي تم حصد من خلالها علي كأس كوبا أمريكا.

نسخة 1993

المنتخب الأرجنتينى فاز باللقب على حساب المكسيك

موسم 1995

أوروجواى انتزعت اللقب على حساب البرازيل بركلات الترجيح

موسم 1997

البرازيل توجت باللقب على حساب بوليفيا

موسم 1999

فازت البرازيل باللقب على حساب أوروجواي

موسم 2001

توجت كولومبيا باللقب على حساب المكسيك

موسم 2004

انتزعت البرازيل اللقب بركلات الترجيح على حساب الأرجنتين

موسم 2007

احتفظت البرازيل باللقب على حساب الأرجنتين

موسم 2011

حصدت أوروجواى اللقب على حساب باراجواي

موسم 2015

فازت تشيلى باللقب على حساب الأرجنتين

موسم 2016

كررت تشيلى فوزها باللقب على حساب الأرجنتين للمرة الثانية على التوالى بركلات الترجيح

موسم 2019

حصد منتخب الأورجواي اللقب 15 مرة في تاريخة كأثر منتخب توج بالبطولة

موسم 2020