إعلام النواب تناقش الموازنة العامة وخطة التنمية لقطاعات وزارة الثقافة.. اليوم

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها، لمناقشة عدد من الاقتراحات والشكاوي وطلبات الاحاطة المقدمة من النواب، كما تعقد لجنة الاسكان برئاسة النائب عماد سعد حموده، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021\2022 لكل من:” ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

لجنة الشئون الاقتصادية

كما تعقد لجنة الشئون الاقتصادية احتماعها برئاسة النائب أحمد سمير ،لنظر تمهيد لمناقشة قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية،بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 \9\2020، بالاشتراك مع مكتب لجنة العلاقات الخارجية.

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كما تناقش مشروع الموزانة العامة للعام المالي 2021\2022 ،وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما تناقش اللجنة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021\2022 الخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية . معهد الخدمات المالية الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

لجنة الادارة المحلية

كما تناقش لجنة الادارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني ،مشروعي قانوني موازنة الادارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022 لمحافظتي الاسكندرية والغربية، والقاهرة والجيزة، والقليوبة والمنوفية .

لجنة الاعلام

كما تناقش لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب برئاسة النائب درية شرف الدي، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022 ، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة ، الديوان العام للمجلس الاعلي للثقافة ،والامانة الفنية للمجلس، صندوق التنمية الثقافية ، دار الكتب والوثائق القومية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المركز القومي لثقافةة الطفل ، مكتب وزير الثقافة.