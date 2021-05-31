/633109/ملك-الإصابات-بالأهلي-يقترب-من-العودة-للفريق

أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، برأسة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، جاهزية لاعب خط الوسط محمد محمود للإقتراب من الإنضمام لصفوف الفريق والمشاركة، مع الفريق في الفترة القادمة عما قريب، وسلبية مسحته.

تعرض محمد محمود لاعب خط الوسط بالفريق الأول بالنادي الأهلي، لمشاكل في الركبة منها الرباط الصليبي، وبعد نجاح العملية والإقتراب من العودة للفريق تعرض لقطع في الغضروف، والإصابة بفيروس كورونا في الفترة الماضي بعد إقترابة من العودة لصفوف الفريق.

ظهرت نتيجة مسحة محمد محمود في الأمس، بسلبية مسحة كورونا، بعد تعرضة للإصابة وإجابية مسحتة في الفترة السابقة القريبة، لتزيد فترة عقدة مع الإصابات والغياب في صفوف الفريق.

تصريحات سابقة لـ سيد عبد الحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ أن أصابت محمد محمود بفيروس كورونا الوبائى عطل عودته إلى المشاركه في التدريبات الجماعية مع الفريق ومن ثمّ العوده الى الاشتراك في المباريات، مشيدا بموقف مجلس إدارة النادي الاهلي في تحمله لطول فترة غياب كريم نيدفيد ومحمد محمود نظرا للإصابة الأول بقطع فى غضروف الركبه والثانى بالرباط الصليبي مرتين متتاليتين.

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدا أنه فور تعافى محمد محمود من الاصابه بفيروس كورونا الوبائى سوف يعود إلى المشاركه في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

الأهلي يحصد كأس السوبر الإفريقي للمرة السابعة

وحقق الأهلي لقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة على حساب فريق نهضة بركان المغربي ممثل بطل بطولة الكونفيدرالية، بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، وشارك الأهلي في مباراة السوبر كبطل لدوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية، في لقاء شهدت عليه الأراضي القطرية.

محمد شريف بطل مباراة السوبر الإفريقي

من ناحيه اخرى توج محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة "Total" الراعي الرسمي للاتحاد الإفريقي "كاف"، كأفضل لاعب في مباراة السوبر الإفريقي. وحصد شريف جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الأفريقي، والتي أقيمت على ملعب جاسم بن حمد بدولة قطر، وشهدت المباراة تألق شديد من جانب اللاعب، والذي ساهم في الفوز باللقب، بعدما أحرز هدف التقدم لفريقه، قبل أن يعزز صلاح محسن بالهدف الثاني. وكتب حساب الاتحاد الإفريقي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بتصويت الجمهور، محمد شريف يحصل على جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة كأس السوبر الإفريقي".