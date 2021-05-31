/633117/لعقد-مشاورات-مع-الفصائل-اللواء-عباس-كامل-يتوجه-لغزة-برفقة-وزراء-من-السلطة-الفلسطينية

يتوجه رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحباً معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

أبو مازن يستقبل عباس كامل

استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير اللواء عباس كامل، والوفد المرافق له.

استعراض آخر المستجدات التهدئة الشاملة

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إنه تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتهدئة الشاملة، بما يشمل القدس والضفة وغزة، وإعادة إعمار قطاع غزة، وملف الحوار الوطني الفلسطيني، والأفق السياسي الذي يعتبر مدخلاً للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

وثمّن الرئيس الفلسطينى، مواقف وجهود ومبادرة الشقيقة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة.

تحيات الرئيس السيسي

من جانبه، نقل الوزير عباس كامل، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتأكيده بأنه رأس الشرعية الفلسطينية وعنوانها، وستواصل مصر التنسيق والعمل مع دولة فلسطين في جميع الخطوات والمبادرات.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج.

عباس كامل يبحث مع غانتس تهدئة شاملة

بينما التقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، لبحث سبل تحقيق تهدئة شاملة في كافة المناطق الفلسطينية.

وذكرت مصادر مصرية أن اللقاء تناول مناقشة التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودعم السلطة الفلسطينية ومفاوضات ملف الأسري والمفقودين.

تحقيق السلام على المدى الطويل

وقدم غانتس الشكر لرئيس المخابرات العامة المصرية، وأكد على رغبته في تحقيق السلام على المدى الطويل والتنمية المستدامة بما يدعم استقرار الأوضاع بالمنطقة.

وطلب نقل الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في استعادة الهدوء والاستقرار في المنطقة وعلى العلاقات الأمنية الخاصة بين البلدين.