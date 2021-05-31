/633121/رسالة-مؤثرة-من-زيدان-للجماهير-ريال-مدريد-أجمل-شئ-في-حياتي

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سبب رحيله عن الفريق الملكي، بعد موسم سيئ ومحبط للفريق، وجاء ذلك في رسالة منه نقلتها الماركا الإسبانية، أظهر فيها سبب رحيله عن الفريق، وشكر لجمهور النادي مما قدموه من دعم.

قال زيدان: "أعزائي المدريديستا، على مدى 20 عامًا، ومنذ اليوم الأول الذي وطأت قدمي مدريد، وارتديت قميص النادي، منحتموني حبكم ولطالما شعرت أن هناك شيئا مميزا للغاية بيننا".

وأكمل: "لقد حظيت بشرف كبير كوني لاعبًا ومدربًا لأهم وأكبر نادي في التاريخ، أردت أن أكتب لكم هذه الرسالة لأقول وداعًا وأشرح قراري بالرحيل".

سبب عودة زيدان لريال مدريد

وزاد: "في مارس 2019، حين وافقت على العودة لتدريب الفريق، بعد غياب دام حوالي 8 أشهر، كان ذلك لأن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز طلب مني ذلك بالطبع، ولكن أيضًا لأنكم طالبتموني كل يوم، فحين التقيت بأحدكم في الشارع، شعرت بالدعم والرغبة في رؤية نفسي مرة أخرى مع الفريق".

وأضاف:"أنا أشارك قيم مدريد، وهذا الفريق ينتمي لأعضائه ومشجعيه والعالم بأسره، حاولت أن أنقل هذه القيم وأكون مثالًا، قضاء 20 عاما في ريال مدريد هو أجمل شيء حدث لي في حياتي".

وواصل "أعلم أنني مدين بذلك لفلورنتينو بيريز الذي راهن علي في 2001، وقاتل لضمي، رغم وجود أشخاص ضدي، وأقولها من قلبي سأكون ممتنا دائمًا لرئيس الميرنجي".

أسباب رحيل زيدان عن ريال مدريد

قال: "الآن قررت الرحيل، وأريد توضيح الأسباب جيدًا، فأنا لم أقفز من القارب ولم أتعب من التدريب، وفي مايو 2018 غادرت لأنه بعد عامين ونصف من العديد من الانتصارات والألقاب، شعرت أن الفريق بحاجة إلى تجديد للبقاء في القمة، واليوم الأمور مختلفة".

وأكمل: "غادرت لأنني أشعر أن النادي لم يعد يمنحني الثقة التي أحتاجها، ولم يقدم لي الدعم لبناء شيئًا ما على المدى المتوسط أو الطويل".

وزاد: "اعرف كرة القدم وما يحتاجه فريق مثل ريال مدريد، أعلم أنه حين لا تفوز يجب أن تذهب، لكن تم نسيان شيء مهم للغاية، وهو ما قمت بعمله يوميا، وما ساهمت به في العلاقة مع اللاعبين، و150 شخصا يعملون مع الفريق وحوله".

وأضاف "أريد أن أحترم ما فعلناه معا، وكنت أتمنى لو علاقتي بالنادي وبيريز مختلفة قليلا في الأشهر الأخير، لا أطلب امتيازات، فقط أطلب تذكر ما حققته، ومسيرة المدرب اليوم في أي ناد كبير تكون موسمين، وليس أطول من ذلك بكثير، ولكي تدوم لفترة أطول، فإن العلاقات الإنسانية ضرورية، فهي أهم من المال والشهرة وكل شيء".

وأردف: "لهذا السبب شعرت بالألم الشديد حين قرأت الصحف، فبعد الخسارة كنت أظن أنهم سيطردونني إذا لم أفز في المباراة التالية، وأضر ذلك بي وبالفريق بأكمله، لأن هذه الرسائل المسربة عمدًا إلى الإعلام خلقت جوا سلبيًا وأثارت الشكوك وسوء الفهم".

وأختتم: "أود أن أوجه رسالة للصحفيين، لقد أجريت مئات المؤتمرات الصحفية، وللأسف لم نتحدث كثيرا عن الساحرة المستديرة، أعلم أنكم تحبون كرة القدم، وهذه الرياضة توحدنا، ومع ذلك رغم الانتقادات كنت أتمنى ألا تكون الأسئلة موجهة دائما نحو الجدل، نتحدث كثيرا عن الكرة واللاعبين، الذين هم وسيظلون دائما العنصر الأهم في هذه اللعبة".