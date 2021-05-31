ضياء الدين داود لـ دوت الخليج: أنا بعارض علشان الناس الغلابة

/633127/ضياء-الدين-داود-لـ-تحيا-مصر-أنا-بعارض-علشان-الناس-الغلابة

تحدث النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، خلال ندوة دوت الخليج، فى العديد من الملفات السياسية والبرلمانية، وأيضًا الدولية التى تهم الرأى العام.

ضياء الدين داود: بنعارض علشان الناس

وقال عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود:" فى تكتل 25\30 نعتبر أنفسنا مكلفين من الشارع بالتواجد فى البرلمان، وبوصلتنا هو ما حدده المواطنون فى 25 يناير و30 يونيو، وجعلناها خطوطنا الحمراء تحت قبة البرلمان، ونتفق مع من يؤيد هذه المطالب ونعارض من يخالفها".

ضياء الدين داود: نعارض مع ما يختلف مع مبادئنا

وتابع عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، ضياء الدين داود، حديثه قائلًا:" ما يتعارض مع هذه المبادئ اختلفنا عليه سواء فى حكومة شريف اسماعيل أو مصطفي مدبولي، حيث أن الاتفاق والاختلاف حول الأفكار مطروح".

وأضاف عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، حديثه قائلًا:" هناك نوع من التنمية الأفقية تحقق على أرض الواقع فى حياة كريمة، على سبيل المثال، مثل التوسع فى مشروعات الصرف الصحي، والتوسع فى القري والنجوع والطرق الرئيسية داخل القري والمحافظات".

واستكمل:" تحقيق تلك التنمية الأفقية داعم أساسي للوطن، فإذا تم الاكتفاء مثلًا بالعاصمة الإدارية، سيكون هناك حاجز وانفصال نسبي، فهذا يرسخ لوجود مصرين".

واستطرد:" الشعب هو الحصن الحصين للدولة، ووحدة وسلامة الجبهة الداخلية هي صمام هذا البلد دائما هناك الجيش والشعب هما سر دفئ هذا الوطن، فالناس تثق فى القوات المسلحة والقوات المسلحة تثق فى الناس، ولم يختل توازن هذه المعادلة التي هي سبب توازن هذا البلد، فنحن نعارض كل سياسة من شأنها أن تضر بمصالح الوطن".