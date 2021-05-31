/633128/حسم-الأمر-رحيل-سيرجيو-راموس-عن-ريال-مدريد-تفاصيل

استقر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الرحيل من صفوف النادي الملكي، حيث ينتهي عقدة مع النادي في نهاية الموسم الحالي، بينما لم يصل الأتفاق بين الطرفين علي التجديد.

وتفيد إذاعة "كوبي" الإسبانية، أن راموس قرر ترك في نهاية يونيو المقبل، تزامناً مع نهاية عقده.

وأشارت إلى أن راموس أخبر ريال مدريد أنه لا يقبل عرض التجديد لمدة عام أو عامين، وأبلغ النادي بأن مستقبله سيكون في نادي أوروبي آخر.

ملك الإصابات بالأهلي يقترب من العودة للفريق

وأكدت الإذاعة أن ريال مدريد لن يقدم عرض تجديد آخر، وراموس قد ودع النادي بالفعل.

صاحب الـ 35 عام عاد للمشاركة مع النادي الملكي بعد غياب أشهر للإصابات العضلية بجانب الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة.

رموس شارك في مباراة تشيلسي الإنجليزي بأكملها والذي ودع فيها الميرنجي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة بهدفين في إياب نصف النهائي.

وفي وقتاً سابق أبدي سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إعجابه الشديد بتجديد عقد البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان حتي يونيو 2025، حيث نشر الأخير صوراً له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، وكتب عليها "القصة مستمرة"، ليرد راموس بتصفيق في إشارة لإقترابه للإنضمام لصفوف الفريق، ومن ناحيه اخري تابع راموس عدد كبير من لاعبين الفريق الفرنسي عبر حسابة الشخصي مما تشير جميع التقارير عن إقتراب الاسباني إلي إنضمامه لباريس.

اخر مواجهات ريال مدريد

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات ريال مدريد كانت أمام فريق فياريال والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الملكي.

كان ريال مدريد ضعيفاً في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.