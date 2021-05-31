مسؤولو الإسكان يتابعون أعمال الممشى الشاطئى وجامعة العلمين الدولية

جدة - نرمين السيد - قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على أعمال المرافق، بجولة تفقدية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقهما المهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.





واستهل مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد أعمال التشجير والزراعة بالممشى الشاطئى، وأكدوا على سرعة الانتهاء من أعمال التشجير، حيث تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئى، ويبلغ طول المشروع 7 كم، ويضم مشايات، وبحيرة طبيعية، وملاعب، ومناطق جلوس، ومطاعم، وتم تشغيل بعض مكونات المشروع، وإتاحتها للزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة فى هذا الموقع المتميز.

ثم انتقل مسؤولو "الإسكان" إلى المدينة التراثية، حيث تفقدوا أعمال تشطيبات المسجد مروراً بالمتحف والمسرح الرومانى ومجمع السينمات والكنيسة، وأكدوا على سرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

كما تفقدوا الأعمال الجارية بجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "العلمين الأهلية"، مروراً بالإسكان المتميز، وسكن مصر، ثم توجهوا إلى المنطقة الترفيهية، مرورا بالأبراج، والكبارى و البواغيز.

وخلال الجولة، وجه مسؤولو الوزارة بسرعة ربط المنطقة الترفيهية بالممشى الشاطئى، ثم توجهوا إلى مقر جهاز المدينة، وشددوا على إنهاء الأعمال المطلوبة والالتزام بالبرنامج الزمنى المحددة للانتهاء من المشروعات.

من جانبه، أضاف المهندس وائل سمير، أنه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، بمساحة 260 فداناً، وتشتمل على مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشآت بها حوالى 70 منشأ، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحى الاستثمارى، ومبانى الإسكان الفاخر، كما يجرى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا "جامعة العلمين الأهلية"، على مساحة 128 فداناً، وتضم الجامعة (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشرى - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة سكن جامعى (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعى (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعى - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان)، وتم تشغيل 3 كليات بالجامعة كمرحلة أولى.

وأشار رئيس جهاز العلمين الجديدة، إلى أنه جارٍ تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط (العمارة مكونة من دور أرضى + 7 أدوار متكررة)، بإجمالى عدد وحدات 4.096 وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 35 عمارة (840 وحدة سكنية) بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتميز، بنسب إنجازٍ متقدمة، بجانب 80 عمارة (1.920 وحدة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وتم الانتهاء من 10.80 وحدة منها.