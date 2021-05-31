بدء إجراءات توصيل المرافق لمشروع إسكان جامعة القاهرة بمدينة 6 أكتوبر

د. الخشت: استكمال جميع المرافق والتشطيبات بصورة متكاملة وعلى أعلى المستويات

د. الخشت: يوجه بعمل ملحق للعقد يشتمل على امتيازات إضافية لأعضاء المشروع

د. الخشت يوجه بسرعة إنجاز باقي مراحل التشطيب وفق مخططات المواصفات والاشتراطات بمستوى يليق بالجامعة

د. الخشت: تنسيق كامل مع كل الجهات المعنية لتذليل أية عقبات للانتهاء من تسليم باقي الوحدات حسب البرنامج الزمني المحدد

وقعت جامعة القاهرة مع جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عقد توصيل خطوط المياه لمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة 6 أكتوبر، في إطار حرص إدارة الجامعة على الانتهاء من تنفيذ وتوصيل جميع المرافق بالمشروع بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات، والانتهاء منها على الوجه الأكمل.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمتابعة موقف تنفيذ المرافق وتوصيل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه وشبكات الصرف الصحي بجودة عالية، واعتماد المخططات بالمواصفات والاشتراطات الفنية والمعايير التصميمية، ومضاعفة العمل واستكمال أعمال التشطيبات على أعلى مستوى، بما يسهم في توفير السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، مشددًا على بذل أقصى الجهود من أجل الانتهاء من التعاقدات المتبقية على باقي الخدمات بأقل الأسعار وأعلى المواصفات الفنية، والتنسيق بين كافة الجهات المختصة لإزالة أي عقبات واتخاذ إجراءات سريعة في حل أية مشاكل فنية لسرعة الإنجاز.

وأكد الدكتور الخشت، على اهتمام إدارة الجامعة بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وتسليم باقي مراحل المشروع للحاجزين قريبًا، مشيرًا إلى أن المشروع شهد طفرة كبيرة ومعدلات أداء وإنجاز سريعة وكبيرة خلال الـ4 سنوات الأخيرة رغم الصعوبات التي واجهته، وقارب على الانتهاء من جميع مراحله ليضم نحو 5000 وحدة سكنية، وهو ما يعكس ضخامة المشروع الذي يعتبر مدينة سكنية متكاملة وليس مجرد كمبوند.

وكان أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، استجاب سريعا للمطالب العادلة من بعض الأعضاء، ووجه بعمل ملحق للعقد يشتمل على امتيازات إضافية لأعضاء المشروع، مؤكدًا على ضرورة مراجعة كل الملاحظات التي أبديت من قبل السكان ودراستها، وتصنيفها وإعادة صياغتها ضمن الأطر القانونية لتحقيق مصلحة جميع الأطراف في إطار المصلحة العامة، وبناء عليه يتم في ضوء ذلك عمل ملحق للعقد يشتمل على بنود تأخذ الملاحظات العادلة في الحسبان، في ضوء القواعد المعمول بها المقررة من الجهات المعنية.

يذكر أن مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة 6 أكتوبر، يُعد واحدًا من المشروعات الضخمة التي تديرها جامعة القاهرة، وتم بناء جميع العمارات التي بلغت 425 عمارة خلال الـ4 سنوات الماضية، بنسبة إنجاز عالية تتراوح من 80% إلى 100% في جميع البنود الخاصة بالوحدات السكنية، والانتهاء من العديد من الجوانب، من بينها أعمال الهيكل الخرساني بنسبة 100% وأعمال البناء بنسبة 100% ، كما تم انجاز الشرط الاكبر في أعمال التشطيبات، وهو إنجاز كبير يعد الأسرع مقارنة بالمشروعات المناظرة، وتتولى عملية بنائه وتشطيبه شركة وادي النيل بكفاءة عالية وجودة تنفيذ متميزة.