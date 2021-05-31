الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطينى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني. وتوجه منذ قليل رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، إلى قطاع غزة لعقد لقاءات مع القوى والفصائل الفلسطينية، مصطحباً معه وزراء من السلطة الفلسطينية.

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