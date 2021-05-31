/633131/إيناس-عبد-الحليم-مباردة-صوت-مصر-في-أفريقيا-خطوة-جديدة-لاستكمال-دعم-الدولة-للقارة

ثمنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إطلاق وزارة الهجرة والمصريين في الخارج مبادرة "صوت مصر في أفريقيا"، مؤكدة أن هذه المبادرة تُعتبر خطوة جديدة لإستكمال دعم الدولة المصرية للقارة السمراء.

إيناس عبدالحليم: مهام مصر لن تنقطع عن الدول الأفريقية

وأشارت عضو مجلس النواب، إيناس عبد الحليم، إلى أن مهام مصر لن تنقطع عن الدولة الأفريقية ودعمها، وأكبر دليل على ذلك بعدما كان تحرك مصر على مستوى القارة الإفريقية استراتيجيا حيث تخلص هذا التحرك من الموسمية أي الزيارات، التي تكون في أزمة ومواسم معينة وأصبح تحرك استراتيجى دائم قائم على دراسات موثقة وقاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل مستمر ومبادرات فعاله تساعد على دعم الشعب الأفريقي ومساندة في كافة القضايا.

إيناس عبدالحليم: الدولة المصرية المساهم الأكبر فى دعم القارة الأفريقية

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعد هي المساهم الأكبر في دعم القارة الأفريقية، كما أن الاهتمام المصري بأهم الدوائر الدبلوماسية أحيا العلاقات المصرية الأفريقية في إطار الدبلوماسية الرئاسية؛ لتحقيق هدف أسمي قائم على البذل والعطاء لبلدنا والبلدان الشقيقة، لنحيا جميعًا حياة أفضل.

هذا وتستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عملها اليوم، الممثلة فى لجان، الإدارة المحلية والإسكان والشئون الاقتصادية”.