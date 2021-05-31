رئيس الشعب الجمهورى لـ دوت الخليج: خطة التنمية الاقتصادية طموحة.. ولابد من وجود سياسات نقدية رشيدة «فيديو»

/633096/رئيس-الشعب-الجمهورى-لـ-تحيا-مصر-خطة-التنمية-الاقتصادية-طموحة-ولابد-من-وجود-سياسات-نقدية-رشيدة-فيديو

قال النائب حازم عمر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة وافقت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2021\2022، مع وجود بعض التحفظات التي نُقلت عن هموم المواطنين.

وأكد رئيس حزب الشعب الجمهورى، عضو جلس الشيوخ، أنه لن يكون هناك استدامة أو تنمية حقيقية، دون سياسات نقدية رشيدة، لافتًا إلى أن اللجنة كان لديها تحفظات على السياسات النقدية والاستثمار أثناء مناقشة الخطة.

الاستثمار العربي والأجنبي

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهورى، حازم عمر، حديثه قائلًا:” عقلية المستثمر الأجنبي تختلف عن المستثمر العربي، حيث أن المستثمر العربي دائمًا ينظر إلى الربح والخسارة، بينما المستثمر الأجنبي ينظر دائما إلى نسبة المخاطرة ولا ينظر للربح والخسارة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، حازم عمر، على أهمية تقليل نسبة المخاطرة لجذب المستثمرين الأجانب، من خلال المحفزات أو سن القوانين، لافتًا إلى أن هناك دول تفرض على المستثمر شرائح ضريبية أكثر من مصر، ولكن لديها استقرار فى السياسات المالية مما يجعلها جاذبة للمستثمر الأجنبي.

خطة التنمية الاقتصادية

وأشار النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية خطة طموحة، وحرص أعضاء اللجنة من خلال مناقشتها على تحقيق هدفها، فى أن يشعر المواطن بخطة الاصلاح الاقتصادي بشكل أساسي وليس بشكل انشائي فى كتيبات ومجلدات.

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هذا ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، وذلك بشكل نهائى.