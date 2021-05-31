/633132/الرئيس-السيسي-يؤكد-على-ضرورة-إنهاء-الانقسام-الفلسطيني

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني.

جدير بالذكر ان الرئيس السيسي قد أكد دعمه للقيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن.

دعم الرئيس السيسي القيادة الفلسطينية

هذا وقد أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال رسالته التى بعث بها لأبو مازن وسلمها له اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة خلال استقباله اليوم الأحد، إلى أن مصر حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أوفد، رئيس المخابرات العامة، لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والجهات المعنية فى إسرائيل حول تثبيت وقف إطلاق النار والتطورات الأخيرة على الساحة الفلسطينية.