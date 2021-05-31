وفد من نواب التنسيقية يلتقي مع أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية«صور»

/633135/وفد-من-نواب-التنسيقية-يلتقي-مع-أعضاء-الأمانة-العامة-للمدارس-الكاثوليكيةصور

التقي وفد من أعضاء مجلس النواب لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،مع أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك ،وناقش الاجتماع بعض المشاكل التي تواجهها المدارس الكاثوليكية وطرح حلول لها والاتفاق علي مناقشة تلك المشاكل من خلال نواب التنسيقية في لجنة التعليم .

المدارس الكاثوليكية

وقام نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين، بجولة في مدرسة القديس يوسف وقاعة التاريخ، و التي تحمل تاريخ وإنجازات المدرسة لأكثر من مائة عام، كما ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلس النواب النائب عماد خليل، والنائبة رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ،والنائبة أميرة العادلي ،عضو لجنة التعليم والبحث العلمي.

وكان في استقبال وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أعضاء مجلس النواب، أعضاء الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، الاخت سميحة راغب مديرة مدرسة القديس يوسف للغات بالزمالك، والممثل القانوني لمدارس الرهبانية والأب يوسف اسعد أمين المدارس الكاثوليكية بالقاهرة ومدير مدرسة سان جورج بمصر الجديدة، وصبحي شفيق خليل برسوم مدير مدرسة العائلة المقدسة، وممثل عن مديرين المدارس بالأمانة العامة الكاثوليكية،والمستشار مراد ماهر مستشار الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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وتجدر الاشارة إلى أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، وافق خلال جلسته العامة أمس الأحد ،على مشروعي الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022 .

كما سيناقش المجلس خلال جلسة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. يذكر ان عدد المدارس الكاثوليكية في مصر ١٧٣ مدرسة تقدم خدماتها منذ أكثر من ١٥٠ عام.