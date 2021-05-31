دوت الخليج ينشر تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

/633136/تحيا-مصر-ينشر-تشكيل-اللجنة-العامة-بمجلس-الشيوخ

تشهد الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعد قليل تشكيل اللجنة العامة، وينفرد موقع دوت الخليج بنشر التشكيل والذي جاء كالتالي:

النواب:” عبدالله عصر، هانى سرى الدين وعبدالحى عبيد، وأسامة الجندى، وحنان عبدالمنعم أبو العزم، وعبدالخالق عياد، ومصطفى كامل ، ونبيل دعبس، وإبراهيم حجازى، ومحمد جزر، وعبدالسلام الجبلى، وأحمد عبدالسلام هيبة، ويوسف السيد عامر، وحسام الخولى، وحازم سليمان، وعبدالعزيز عبدالعزيز، وحاتم حشمت فرج، والسيد عبدالعال، والنائب طارق رسلان، ومحمود سامي محمد، وسلوى حداد، ويونس السيد عبدالعال، وسهير عبدالسلام، ومحمد رمضان عمارة، ومحمد يحي حسين.

تشكيل اللجنة العامة بالشيوخ

وحددت المادة ( 26) من قانون لائحة مجلس الشيوخ، آليه تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادى، لتكون برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من :

أولًا: الوكيلين.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعدأو أكثر.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين علىالأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلسخمسة أعضاء فأكثر.

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.