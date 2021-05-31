الصحة تعلن مستجدات الفطر الأسود: برتوكولات علاج وتوفير أدوية

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بروتكولات تعاون وتوفير أدوية علاجية، اهتمام على مدار واسع بشأن فيروس كورونا والفطر الأسود وتفاصيله كما أعلنت الصحة المصرية.

أعلن حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، عن تحديث البرتوكول العلاجى الخاص بعلاج أعراض كورونا، بإضافة أدوية جديدة لها فاعليتها في علاج الفيروس عملًا بالبرتوكولات العالمية.

وقال حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، خلال فاعليات الوبينار العلمى حول مستجدات فيروس كورونا، إن حالات الإصابة بالفطر الأسود المكتشفة في مصر لا تتعدى أصابع اليد الواحدة.

البرتوكولات العلاجية المتعلقة بالفطر الأسود

وأشار إلى توافر الأدوية الخاصة بعلاج الفيروس وكذلك الفطر الأسود وتابع: "مصر دخلت كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بالبرتوكولات العلاجية المتعلقة بالفطر الأسود وكذلك كورونا". يتناول الوبينار العلمى مستجدات الوضع الوبائي لكورونا، فضلا عن الكشف عن بروتوكولات العلاج المحدثة مع توضيح الوضع الوبائى لإصابات الفطر الأسود بمصر .

الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل

وكان حسام حسنى، قال إن الفطر الأسود موجود منذ قديم الأزل وكورونا وليس لهما ارتباط ببعض، فليس شرطا أن يصاب مريض كورونا بالفطر الأسود وهو مرتبط أساسا بنقص المناعة وبروتوكولات كورونا إذا طبقت بطريقة صحيحة وسليمة لا تؤدى إلى نقص المناعة تماما.

وإذا جاء الفطر الأسود لمريض كورونا يكون نتيجة بروتوكول علاجى غير سليم أدى إلى نقص المناعة، وهذا ما حدث فى بعض دول الخارج، وهما غير متلازمين.

علاج الفطر الأسود متوفر داخل مصر

كما أضاف أن علاج الفطر الأسود متوفر داخل مصر وبأحدث الأنواع، ليس لوجود حالات ولكن كخطوة استباقية.

الصحة تكشف عن مستجدات كورونا

وتطلق هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فعاليات الوبينار العلمى لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لكورونا، فضلا عن الكشف عن بروتوكولات العلاج المحدثة مع توضيح الوضع الوبائى لإصابات الفطر الأسود بمصر.

وفد من وزارة الصحة لمتابعة حالات العزل المنزلي

وقام وفد من وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بزيارة لمحافظة الغربية، لمتابعة الحالات التي تم تسجيلها عزلا منزليا بالمستشفيات، وذلك تنفيذا لفعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مراكز المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم خضوعهم للعزل المنزلي.

ويأتي الأمر من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين بكورونا، مع مراعاة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.