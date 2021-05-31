بالاسماء.. تشكيل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول بمجلس الشيوخ

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أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تشكل لجنة القيم بدور الإنعقاد الأول، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث أوضح أن وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

تشكيل لجنة القيم لمجلس الشيوخ

وأعلن رئيس المجلس المسشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن اختيار اللجنة العامة للمجلس خلال إجتماعها اليوم، أسماء أعضاء لجنة القيم، والبالغ عددهم 14 عضوا كالتالى:

محمد حافظ منصور، حزب مستقبل وطن هانى ابراهيم العسال، حزب الحركة الوطنية محمد ماهر السباعى، حزب مصر الحديثة فرج على، حزب مستقبل وطن حسين عبد المجيد عثمان، حزب حماة الوطن احمد الاحمر، حزب الشعب الجمهورى عبد الرحيم كمال حزب مستقبل وطن ايهاب وهبة حزب الشعب الجمهورى هند جوزيف ، حزب مستقبل وطن هانى عبد الشهيد ، حزب مستقبل وطن رأفت ذكى حزب مستقبل وطن جمال عبد الظاهر حزب مستقبل وطن دينا الهلالى حزب الحرية حازم الجندى حزب الوفد الجديد

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هذا وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، ومن المقرر أن تتم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وكان مجلس الشيوخ، خلال جلسته المنعقده أمس الأحد ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافلق على مشروعي الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021\2022.