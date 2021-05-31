بالأسماء.. رئيس «الشيوخ» يعلن تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الأول

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إذ أوضح أنه وفقا للائحة الداخلية للمجلس يصدر تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس فى كل دور انعقاد برئاسة رئيس المجلس.

وأعلن رئيس المجلس اختيار اللجنة العامة للمجلس خلال اجتماعها اليوم، أسماء أعضاء لجنة القيم البالغ عددهم 14 عضوا كالتالى:

محمد حافظ منصور - حزب مستقبل وطن

هانى ابراهيم العسال - حزب الحركة الوطنية

محمد ماهر السباعى - حزب مصر الحديثة

فرج على - حزب مستقبل وطن

حسين عبد المجيد عثمان - حزب حماة الوطن

أحمد الأحمر - حزب الشعب الجمهورى

عبد الرحيم كمال - حزب مستقبل وطن

إيهاب وهبة - حزب الشعب الجمهورى

هند جوزيف - حزب مستقبل وطن

هانى عبد الشهيد - حزب مستقبل وطن

رأفت ذكى - حزب مستقبل وطن

جمال عبد الظاهر - حزب مستقبل وطن

دينا الهلالى - حزب الحرية

حازم الجندى - حزب الوفد الجديد