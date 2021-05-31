فيديو.. أهالى غزة: مصر تقف بجانب فلسطين دائما

جدة - نرمين السيد - وأجرت آية الغريانى موفدة "إكسترا نيوز" إلى قطاع غزة حوارا مع أسرة من سكان شارع الوحدة بقطاع غزة، وهى الحاجة «أم بشار» وزوجها، إذ أوضحت «أم بشار» أهوال القصف الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها فقدت 14 شخصا من أفراد عائلتها بسبب القصف، ومن بينهم شقيقها الطبيب.
وأضافت: «علاقتى بأخى كانت فوق ما تتصور، مفيش إنسان زيه فى طيبته وحسنه وعطفه، أخويا حاصل على دكتوراه من ألمانيا، عنده ولد فى ألمانيا وبنت فى أبوظبى والاتنين دكاترة».
وقال الحاج «أبو بشار»، إنهم لم يكنوا يخشون على أنفسهم بنفس قدر خوفهم على الأطفال من القصف الإسرائيلى، مضيفا: «أحنا فقدنا أقاربنا وابن عمتى، وزوج الحاجة كان أخ وحبيب وعم وصديق، كوكتيل من القرايب، وكنا بنتمنى بالفعل وقف إطلاق النار عشان الأطفال».
وأكد «أبو بشار» أن أهل غزة كانوا ينتظرون قرارا عاجلا بوقف إطلاق النار نظرا للمعاناة التى شهدها كل سكان غزة بسبب القصف الإسرائيلى الشديد على القطاع.
وقال الحاج «أبو بشار» وزوجته إنهما سعيدان بقرار مصر بإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدين أن هذا الأمر ليس غريبا على المصريين، مشيرين إلى أن مصر منذ عام 1948 وهى تقف دائما بجانب الشعب الفلسطينى بكل الدعم الميدانى والسياسى، فمصر وفلسطين شعب واحد وقلب واحد.
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