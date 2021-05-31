عاجل|هدية السيسى وشعب مصر لغزة.. وصول 52 شاحنة بالمساعدات الإنسانية

جدة - نرمين السيد - وصلت 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة.



جدة - نرمين السيد - وصلت 52 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسى وشعب مصر لسكان قطاع غزة. وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أرسلت مصـر هديـة لمواطنى قطاع غزة من المساعدات الإنسانية.

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