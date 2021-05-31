مايا مرسى تبحث مع سفير الإمارات سبل التعاون لدعم وتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، مع الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اليوم الإثنين، سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات فى مجال دعم وتمكين المرأة.





ورحبت الدكتورة مايا مرسى بالدكتور حمد سعيد الشامسى فى أول زيارة له للمجلس بعد توليه المنصب الجديد، معربة عن سعادتها وفخرها بالتعاون القائم بين مصر ودولة الإمارات العربية فى كافة المجالات.

وقالت مايا مرسى، فى تصريح اليوم، إن المرأة المصرية والإمارتية تتمتعان بوجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دورها وداعمة لإمكانياتها وقدراتها، وحريصة على إعطائها الفرصة للإسهام بفاعلية فى تعزيز مسيرة التنمية السياسية التى تشهدها الدول.

وأكدت رئيسة المجلس أن دولة الإمارات خطت خطوات متميزة خلال الفترة الماضية نحو تمكين المرأة وإعطائها المزيد من المكتسبات التى تدعم مشاركتها فى الحياة العامة، مشيدة بالدور المتميز الذى تقوم به الشيخة فاطمة بنت مبارك فى مجال تمكين المرأة والنهوض بها على كافة الأصعدة، معربه عن عميق امتنانها وتقديرها لهذا الدور البالغ الأهمية.

من جانبه، قال السفير الإماراتى إن العلاقات "المصرية - الإماراتية"، علاقات عميقة الجذور تستند على الوعى والفهم فى كل القضايا المشتركة، مؤكدا أن دولة الإمارات قطعت شوطا كبيرا فى مجال دعم وتمكين المرأة بتفعيل قرارات عكست مدى التقدير لدورها والحرص على منحها الفرصة كاملة للمشاركة فى مسيرة البناء والتطوير والتحديث ضمن مختلف المجالات، ومثلت المرأة الإماراتية بلدها خير تمثيل.

وفى السياق ذاته، أوضحت مريم الكعبى نائب السفير الإماراتى، أن المرأة الإماراتية اليوم تشغل نصف مقاعد المجلس الوطنى الاتحادى، و27% من التمثيل الوزارى بالدولة، مشيرة إلى أنه يوجد بالإمارات نماذج ملهمة كثيرة أثبتت فيها المرأة جدارتها.

وقالت إن النجاحات التى حققتها المرأة فى الإمارات تجعلنا حريصين على مشاركة خبراتنا وتجاربنا الناجحة فى دعم المرأة مع مصر، ممثلة فى المجلس القومى للمرأة، والتى لها الدور الرائد فى مجال تمكين المرأة.