صور.. دفعة الشهيد أحمد منسى بالأكاديمية الوطنية للتدريب تجوب المحافظات

جدة - نرمين السيد - خلال الأسبوع الأول من التدريب الميدانى، استقبل المحافظون ونوابهم بمحافظات مصر المختلفة متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، مؤكدين أن التدريب سيتم بشكل عملى لمدة شهرين فى كافة إدارات المحافظات والأحياء وسيتم تعريف المتدربين بآلية العمل بها، كما أشادوا بالدور الهام الذى تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ حيث يدعم هذا الدور جهود الدولة نحو رفع قدرات الجهاز التنفيذى وتأهيل الشباب للمناصب القيادية.

وكان الأسبوع الأول حافلًا لمتدربى محافظة الإسكندرية؛ حيث شمل عدة زيارات هامة لإدارات الديوان كإدارة الأزمات؛ للتعرف على نظام العمل بها، ولغرفة عمليات الخط الساخن الخاصة بفيروس كورونا المستجد؛ للتعرف على آلية التنسيق بين الجهات المعنية وإنجازات الغرفة، وأيضًا تَفقُد الإدارة العامة لمركز المعلومات والتوثيق ومقابلة مدير الإدارة والسادة مديرى الإدارات الفرعية التابعة لها، وكذلك حضور عدة اجتماعات داخل الديوان كالاجتماع الخاص بمتابعة مقترح إنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية للبنية التحتية للمحافظة برئاسة نائب المحافظ.

ورافق المتدربون المحافظ ونائبه فى جولة ميدانية؛ للوقوف على حجم الإنجاز فى مشروع تطوير وتجميل منطقة محطة مصر والأحياء المجاورة لها، ولمتابعة مشروع السوق الحضارى الحل الجذرى لمشكلة الباعة الجائلين فى المنطقة، وتفقد توسعة وتحويل بعض المسارات المرورية من أجل تحقيق سيولة مرورية فى المنطقة والحفاظ على طابعها التراثى العريق.

أما متدربو محافظة مطروح؛ فقد بدأوا الأسبوع الأول من التدريب بزيارة ومعايشة العمل اليومى للإدارات داخل ديوان عام المحافظة كالشئون القانونية وشئون العاملين والشئون المالية وغيرها، وقد أشاد خالد شعيب، محافظ مطروح بحرص الدولة المصرية على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة، من خلال رفع مستواهم وتأهيلهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، وتطبيق الأساليب الحديثة فى الإدارة وصنع القرار بكفاءة عالية تؤهلهم لتولى القيادة فى العديد من الوظائف القيادية بالجهاز الإدارى للدولة؛ بما يعود بالنفع على الوطن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وشهدت محافظة جنوب سيناء فى الأسبوع الأول من التدريب الميدانى مشاركة متدربى دفعة الشهيد العقيد أحمد منسى باجتماعات لجنة الإشراف على المواقف بالمحافظة؛ لمناقشة طلبات المواطنين على مستوى المحافظة والموافقة على الحصول على تراخيص وخطوط السير والتنقل بالمحافظة وخارجها، وذلك بحضور محمد الشريف، سكرتير عام المحافظة.

وفى محافظة المنوفية قام متدربو البرنامج خلال الأسبوع الأول بعدد من الأنشطة ومنها الاجتماع بمدير عام التخطيط الاستراتيجى بالمحافظة، لمناقشة الخطة العامة للموازنة المالية للمحافظة، ومتابعة المشروعات والتعرف على إدارة الأزمات وغرفة العلميات.

رافق المتدربون إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية فى جولة موسعة برفقة نائب المحافظ والسكرتير العام لتفقد أعمال التطوير بحى الجلاء البحرى وغرب الاستاد وترعة المسلك بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف بشارع عاطف السادات وتركيب بلاط الانترلوك بمقابر شبين الكوم.

جاء الأسبوع الأول لمتدربى محافظة السويس ليتضمن جولة تفقدية برفقة عبد المجيد صقر محافظة السويس بالمركز التكنولوجى للتعرف على الخدمات التى يقدمها المركز للمواطنين وسير العمل ومنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة على مستوى الجمهورية. كما شهد المتدربون إطلاق محافظة السويس لشعلة أولمبياد الطفل المصرى للطلائع فى نسخته الثالثة 2021، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلةً فى مديرية الشباب والرياضة بالسويس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما شاركوا المحافظ فى جولة تفقدية لعدد من مشروعات التطوير التى تتم بمنطقة كفر حودة بحى الأربعين؛ لمتابعة أعمال التطوير بالمنطقة ضمن المناطق الغير مخططة والتى شملت أعمال رفع كفاءة البنية التحتية وإنشاء شبكة صرف صحى وربط المنازل عليها والإنارة العامة وتدعيم خطوط مياه الشرب ورصف الشوارع الرئيسية بها.

كما شهد المتدربون إعلان المحافظ عن بدء العمل بساحة تخريد السيارات بالمحافظة لاستقبال السيارات القديمة داخل جراج النقل الثقيل على طريق السويس الإسماعيلية؛ لكونها ضمن محافظات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بإحلال وتجديد السيارات القديمة.

كما رافق المتدربون خالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة فى عدة حملات على المحلات والمقاهى والحدائق بأكثر من منطقة على مستوى الأحياء للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات ومواعيد إغلاق المحلات فى تمام التاسعة مساءً.

وفى محافظة أسيوط، شارك المتدربون فى أسبوعهم الأول من التدريب الميدانى فى حملة ليلية بقيادة السيد نائب محافظ أسيوط لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ومواعيد إغلاق المحال التجارية وانضباط منظومة النظافة، كما شاركوا أيضًا فى جولة تفقدية لمحطات الصرف الصحى والصناعى بالمدينة ومحطات توليد الكهرباء للطوارئ ومحطات المياه؛ للوقوف على الوضع الحالى، وذلك بالإضافة إلى قيامهم بتفقد غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة للتعرف على اختصاصات ومهام الغرفة وطرق التلقى والتعامل مع الأزمات.

كما قاموا أيضًا بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بأبنوب، بالإضافة إلى تلقيهم لتدريب عملى على كيفية التعامل مع منظومة البلاغات الحكومية الإلكترونية بالمحافظة.

جاءت بداية التدريب الميدانى لمتدربى محافظة المنيا بمرافقة الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا فى عدد من الجولات الميدانية؛ لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات، ومدى التزام المحال التجارية والمطاعم والمقاهى بالتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بمواعيد الإغلاق الجديدة المقررة، كما رافق المتدربون أسامه القاضى محافظ المنيا فى جولة تفقدية على كورنيش النيل عقب افتتاح الكورنيش أمام المواطنين، مع الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد، وشارك المتدربون المحافظ فى جولة تفقدية إلى مستشفى المنيا العام للاطمئنان على مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوى الغربى، وتفقد عدد من المستشفيات؛ لمتابعة الوضع الصحى، وللاطمئنان على توافر الأكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقاموا برفقة نائب المحافظ بزيارة المركز التكنولوجى لمركز ومدينة المنيا لمتابعة سير العمل ومدى الالتزام بتطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، بهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتقديم كافة التسهيلات لهم لاستصدار التراخيص اللازمة، وخلال الجولة اطلع متدربو البرنامج على قواعد وإجراءات استصدار رخص البناء وعلى الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، والتى تهدف إلى ضبط منظومة العمران، كما زاروا مكتبة مصر العامة؛ للتعرف على الدور الذى تقوم به المكتبة فى نشر الثقافة بين أبناء المحافظة بالإضافة لنشر الوعى الثقافى بين المواطنين، وتضمن البرنامج التدريبى التعرف على منظومة العمل بإدارة التحول الرقمى بالديوان العام، ومدى الاستفادة من تطبيق تكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات؛ لتقديم خدمات مميزة وبجودة عالية للمواطنين، واجرى المتدربون زيارة تفقدية للمتحف الاتونى بشرق النيل؛ للاطلاع على المراحل الإنشائية الجارى تنفيذها بالمتحف.

تفقد المتدربون فى محافظة الدقهلية للقافلة الطبية فى قرية بنى عبيد، ومتابعة مشروعات حياة كريمة فى محافظة الإسماعيلية

تضمن الأسبوع الأول للتدريب فى محافظة الدقهلية أحداث عديدة كزيارة خارجية لتفقد القافلة الطبية فى قرية بنى عبيد، وعمل معايشة داخل إدارات ديوان عام المحافظة وكذلك زيارة المركز التكنولوجى بها.

ومن ناحية أخرى التقى المتدربون فى محافظة الإسماعيلية منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لمتابعة مشروعات المبادرة فى قرى المرحلة الأولى من القنطرة شرق.

وشارك المتدربون فى محافظة بنى سويف منذ اليوم الأول فى التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة "صقر 76"، وتابعوا كافة الفعاليات من معسكر الإخلاء والإنقاذ والاصطفاف الوطنى، وذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.

وبدء المتدربون بمحافظة بورسعيد بأول ورشة عمل لهم بمركز نظم المعلومات الجيومكانية، وقاموا بزيارة المركز التكنولوجى بحى شرق حيث استقبلهم العميد نعمان على نعمان رئيس حى شرق؛ لقضاء يوم كامل بالمركز التكنولوجى لمتابعة سير منظومة تراخيص البناء الجديدة حيث يعد هذا الحى هو الحى الأول القائم بتطبيق هذه المنظومة وذلك للوقوف على سير العمل بها ومدى تطبيقها والتعرف على وجود أى معوقات تعوق سير المنظومة على أكمل وجه ومدى تقديم خدمة ميسرة للمواطن وسريعة عن طريق إجراء المقابلات مع العاملين بالمركز وكذلك المواطنين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وتفقد المتدربون فى محافظة الأقصر فى الأسبوع الأول مشروعات تطوير قرى مركز إسنا المُنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة بحضور رئيس مجلس المدينة.

كما حضر المتدربون فى محافظة القليوبية لقاءً خاصًا مع السكرتير العام، وقاموا بزيارة المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمبنى المحافظة، وتعرفوا على بعض إدارات الديوان كإدارة الشئون المالية.

فى حين قام المتدربون فى محافظة شمال سيناء بالعديد من الزيارات الهامة كزيارة مدير إدارة تنمية القرية وترشيد الطاقة ووحدة حياة كريمة فى حضور مسئولى الإدارة، وشهدوا اجتماع مناقشة مشروعات الخطة التنفيذية الذى أكد فيه أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام الجارى على محاور التنمية الأساسية من أعمال الكهرباء والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية وللأمن والمرور والإطفاء ذلك إلى جانب اعتمادات الخطط المركزية التى تُنفذ عن طريق الوزارات المعنية فى مختلف القطاعات داخل المحافظة.

وتابع المتدربون فى محافظة القاهرة أعمال مشروعات المياه وتغيير خطوط المياه فى نطاق حى شبرا، وكذلك الحملة المرورية لإغلاق المحلات التجارية بعد الساعة التاسعة.

كما شارك متدربو محافظة قنا فى لجنة التفتيش بالبنك الدولى للتفتيش على إجراءات الصحة والسلامة المهنية والبيئية والمشاركة المجتمعية بقريتى الشويخات والطويرات، واجتمعوا مع المسئول عن إدارة مواجهة الأزمات والكوارث، ومع مسئول حياة كريمة بالمحافظة.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذى كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة فى رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا فى الدفعة الأولى فى شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا فى الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميدانى فى 3 أكتوبر الماضى واستمر لمدة شهر فى جميع المحافظات، وقد بدأت الدفعة الثالثة فى 8 نوفمبر 2020 وعددهم 65 متدربًا، ليتم تدريبهم لمدة عام كامل 9 أشهر تدريب نظرى، و3 أشهر تدريب ميدانى، ويُقدم التدريب الميدانى فى إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية ووزارة التنمية المحلية.