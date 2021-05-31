صور.. وزير الأوقاف يفتتح مسجد القصبى بالدقهيلة يوم الجمعة المقبل

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والشيخ عبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، يوم الجمعة المقبل، مسجد القصبى بقرية نشا مركز نبروه محافظة الدقهلية.





ويقع المسجد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1.400م2 وقد تكلفت أعمال الصيانة والترميم مليونين ونصف المليون جنيه من الجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف. من جانب آخر يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالأئمة المتميزين فى السوشيال ميديا والدعوة الإلكترونية وبعض قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الدقهلية بديوان عام محافظة الدقهلية صباح الجمعة.

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