التعليم تعلن توضيح بخصوص أحد اسئلة اللغة العربية في نماذج الامتحان التجريبي...

وضح المركز القومي للامتحانات بخصوص أحد اسئلة اللغة العربية في نماذج الامتحان التجريبي الثاني:
بخصوص سؤال النحو ما مكرم الخلان إلا الطيبون.
كلمة مكرم مشكولة في المنصة بضمتين والإعراب كلمة (الخلان) مفعولا به منصوب، لكنها في التحويل لنسخة ال pdf لم تظهر الا ضمة واحدة.
وهذا ترتب عليه اختلاف إعراب الكلمة المذكورة، لتصبح مضافا إليه مجرور.
ومنعا لحدوث اي خطا في الضبط صدرت تعليمات باستبعاد جميع الاسئلة التي يترتب على اي خطا في الضبط اختلاف الاجابة الصواب.
والاختبار التدريبي فرصة جيدة للالتفات لمثل هذه التفصيلات.
تحياتي.
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